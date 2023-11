Sur le plan économique, les prochains jours seront marqués par la publication du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed, mardi, et par les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre en Europe, jeudi.

"Avec des conditions macroéconomiques généralement favorables, des risques politiques temporairement atténués et un calendrier d'événements relativement calme, le chemin de moindre résistance pour les marchés est la hausse jusqu'à la fin de l'année", affirme le responsable de l'allocation d'actifs pour les Etats-Unis, d'UBS Global Wealth Management. Avant de prévenir que "dans une année marquée par de multiples revirements des marchés, il serait dangereux d'en exclure un autre au cours des six prochaines semaines". En attendant, il anticipe "une relative tranquillité sur les marchés" cette semaine.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé une séance calme tant sur le plan macroéconomique que de l’actualité des sociétés. L'indice CAC 40 a gagné 0,18% à 7 246,93 points tandis que l'EuroStoxx50 a grappillé 0,07% à 4 343,89 points. En revanche, le FTSE 100 et le Dax40 ont terminé en légère baisse. Wall Street a débuté la semaine en légère hausse, avec un Dow Jones progressant de 0,24% vers 17h30.

Début de semaine en ordre dispersé et dans le calme pour les Bourses européennes

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.