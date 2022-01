Début de semaine difficile pour l'euro

(AOF) - L'euro perd 0,3% à 1,1313 dollar en fin d'après-midi. La monnaie unique est pénalisée par le regain d'aversion pour le risque. Le billet vert profite de son statut de valeur refuge au moment où les marchés spéculent sur un durcissement de la politique monétaire de la Fed. L'accès de faiblesse de la devise européenne est également justifié par les tensions géopolitiques grandissantes entre la Russie et l'Occident.

