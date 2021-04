Début de semaine dans le vert pour les Bourses européennes

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé dans le vert lundi, une séance néanmoins marquée par un certain attentisme de la part des investisseurs. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,28 % à 6 275,52 points et l'EuroStoxx 50 a gagné +0,21 % à 4 021,85 points. Une tendance que l'on retrouve à Wall Street en fin d'après-midi : le S&P et le Nasdaq Composite avancent respectivement de 0,23 % et 0,59 %.

Les opérateurs ont toutefois limité leurs prises de positions aujourd'hui, alors que la semaine s'annonce très chargée, tant sur la plan des publications d'entreprises (Michelin, Sanofi, Total, Airbus, les géants américains de la tech), que des décisions monétaires des grandes banques centrales (Fed, BoJ).

Les statistiques du jour n'ont pas représenté un déclic pour les indices. En Allemagne, l'indice IFO du climat des affaires a progressé moins que prévu en avril (96,8, après 96,6 en mars et un consensus de 97,7), alors qu'aux Etats-Unis, les commandes de biens durables (hors transport) ont augmenté de 1,6 % en mars, conformément aux attentes.

Sur le compartiment obligataire, les rendements du 10 ans américain et de son homologue allemand se sont montrés volatils, mais évoluaient proches de l'équilibre en fin d'après-midi.

Au chapitre des valeurs, les publications trimestrielles d'Eramet (+5,41%) et d'Icade (+2,65%) ont été accueillies favorablement. Pour sa part, Lagardère a pris 3,54 % alors que le groupe envisage l'abandon du statut de société de commandite.

En revanche, Atos (-1,67 %), Pernod Ricard (-1,44 %) et Teleperformance (-1,21%) ont fermé la marche du CAC 40.