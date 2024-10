Début de semaine dans le vert pour le CAC40, TotalEnergies à la traîne

Au sortir de l'OPA lancée le 2 septembre, le groupe de distribution Fnac-Darty a annoncé qu'il détenait 71,5% du capital du groupe italien Unieuro. En Bourse, l'action du distributeur a perdu 0,19% à 26,70 euros. L'offre sera rouverte du 4 au 8 novembre pour donner "l'occasion à davantage d'actionnaires d'apporter leurs titres à des conditions inchangées". "Le groupe ayant dépassé le seuil minimal, il pourra créer une société non cotée et ainsi sortir Unieuro de bourse" explique TP Icap Midcap. "C'est donc un demi-succès pour le groupe qui dépasse que légèrement le seuil minimal. La famille fondatrice d'Unieuro avait jugé l'offre trop faible."

Dans un secteur automobile en proie aux difficultés – les récents avertissements de son concurrent Valeo et de Michelin en témoignent – Opmobility a rassuré en confirmant ses objectifs annuels. Les investisseurs apprécient, propulsant l'action OPmobility (+4,78% à 9,42 euros) parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF120. L'équipementier (ex-Plastic Omnium) automobile a généré un chiffre d'affaires en hausse de 2,9% à 2,45 milliards d'euros au troisième trimestre. OPmobility souligne qu'il "surperforme fortement", de 9,5 points, la production automobile dans un marché "en net recul".

La Chine constitue le talon d’Achille des publications des sociétés européennes au troisième trimestre. Plus fort recul de l’AEX, Philips a dévissé de 16,11% à 24,73 euros après avoir émis un avertissement sur ses ventes en raison de la "détérioration significative de la demande en Chine". Cette mauvaise santé économique de l’Empire du Milieu est à l’origine de la sous-performance du groupe d’électronique présent dans la santé au troisième trimestre. Toutes ses divisions ont déçu, soulignent les analystes. La division santé personnelle a été particulièrement touchée, précise Invest Securities.

(AOF) - Les bourses européennes ont progressé sur fond de net recul des cours du pétrole. La réplique israélienne à l'attaque iranienne sur son sol n'a pas concerné le secteur énergétique de l'Iran. La semaine sera chargée en résultats (BNP Paribas, Apple, Meta...) et statistiques économiques (PIB, chômage américain...). Dans un secteur automobile en proie aux difficultés, OPmobility a rassuré en confirmant ses objectifs annuels. Le CAC 40 s’est adjugé 0,79% à 7556,94 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 0,57% à 4971,44 points.

