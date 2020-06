Début de semaine dans le vert en Europe grâce à la reprise de Wall Street

(AOF) - Les marchés européens ont fini en progression, entraînés par le rebond de Wall Street, qui avait perdu plus de 2,5% vendredi. L'indice CAC 40 a gagné 0,73% à 4 945,46 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,87% à 3 232,02 points. Menant la reprise de Wall Street, l'indice Dow Jones progressait de 1,70% vers 17h30.

Sur le front du Coronavirus, le nombre de nouvelles personnes contaminées est resté élevé ce week-end aux Etats-Unis, près de 39 000 cas dimanche. Pour autant, aucune nouvelle mesure pouvant peser sur l'activité, comme la fermeture des bars aux Texas et en Floride la semaine dernière, n'a été prise. De plus les statistiques sur le Covid-19 sont traditionnellement plus faibles le week-end.

La séance était pauvre en données économiques. La seule statistique du jour aux Etats-Unis a dépassé les attentes. Les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont reculé de 5,1% en mai en données annualisées, contre -33,8% en avril. Sur un mois, elles ont toutefois remonté de 44,3%, bien au-dessus du consensus de +18,9%.

Le rebond du marché a été alimenté par les valeurs cycliques. Renault (+5,25%) a clôturé en tête de l'indice CAC 40, suivi par ArcelorMittal (+3,85%) et Crédit Agricole (+3,74%).

En revanche, les valeurs défensives ont peuplé les profondeurs du classement. Danone (-2,11%) a terminé à l'avant-dernière place du CAC 40 en raison de prévisions dégradées. Dans le secteur de la santé, défensif par excellence du fait du Covid, bioMerieux, a perdu 2,46%.