Début de semaine dans le rouge, les inquiétudes montent sur le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine en territoire négatif, alors que le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca suscite la prudence de plus en plus de pays. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,17% à 6 035,97 points et l'EuroStoxx50 -0,12% à 3 828,94 points. A Wall Street, la tendance est indécise en fin d'après-midi: le Dow Jones s'effrite de 0,01% tandis que le Nasdaq Composite prend 0,17%.

La séance avait pourtant débuté sous de bons auspices grâce aux espoirs des investisseurs concernant une reprise rapide de l'économie mondiale. Des espoirs alimentés par le bond des ventes au détail et de la production industrielle en Chine sur les deux premiers mois de l'année.

En parallèle, les tensions sur les taux obligataires s'apaisaient, une tendance qui s'est accentuée en fin de séance. Le rendement du Bund allemand à 10 ans reculait ainsi de 3,1 points de base à -0,333% tandis que le 10 ans américain cédait 1,9 point de base à 1,61%.

De plus, l'indice manufacturier Empire State, qui mesure le niveau de l'activité manufacturière dans la région de New York, a continué à grimper en mars pour s'établir à 17,4 (contre un consensus de 14,5).

Pourtant, la tendance s'est nettement dégradée dans le courant de l'après-midi, alors que l'Allemagne, l'Italie et la France ont suspendu leur utilisation du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca suite à des inquiétudes concernant de potentiels effets indésirables graves. Une mauvaise nouvelle qui va sans doute conduire à ralentir le rythme de progression des campagnes de vaccination.

Au chapitre des valeurs, Danone (+2,89%) s'est adjugé la première place du CAC 40 après que son dirigeant Emmanuel Faber ait été contraint au départ sous la pression de deux fonds activistes. De son côté, Stellantis (+2,09%) a bénéficié des propos avenants de Deutsche Bank et de JPMorgan.

En revanche, le secteur pétrolier a été affecté par le repli des cours du pétrole ; Total lâchant 2,13% et TechnipFMC abandonnant -2,93%.