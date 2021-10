Début de semaine attentiste sur les Bourses européennes

(AOF) - Les Bourses européennes ont globalement débuté la semaine sur une note indécise. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,31% à 6 712,87 points tandis que l’EuroStoxx 50 a grappillé 0,14% à 4 194,76 points. La tendance est plus favorable à Wall Street en fin d’après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite avancent respectivement de 0,12% et 0,53%.

Si les places financières du Vieux Continent ont brièvement débuté la séance dans le vert, les investisseurs ont vite adopté une position attentiste par la suite. Il faut dire que c'est une semaine particulièrement chargée qui s'annonce.

Et ce, qu'il s'agisse de statistiques macroéconomiques (inflation en zone euro, revenu et consommation des ménages US…), de décisions de politique monétaire (BCE, Banque du Japon…) ou de publications d'entreprises (en Europe : TotalEnergies, Airbus, STMicroelectronics… ; aux Etats-Unis : Microsoft, Apple, Amazon...).

Les indicateurs économiques du jour n'ont pas servi de soutien aux marchés. L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne s'est légèrement plus dégradé que prévu et a atteint ainsi un plus bas de 6 mois. Il est ressorti à 97,7 en octobre, après 98,9 en septembre et un consensus de 97,9.

Aux Etats-Unis, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago a basculé dans le rouge en septembre : -0,13 contre +0,05 en août.

Au chapitre des valeurs, ArcelorMittal (+4,71%), Stellantis (+3,75%) et BNP Paribas (+0,87%) se sont adjugées les premières places du CAC 40.

A l'inverse, Safran (-2,50%), Worldline (-2,36%) et Vivendi (-1,70%) ont terminé en queue de peloton.