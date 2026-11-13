Début d'exercice solide pour le Groupe Bastide, Portzamparc toujours à l'achat

(Zonebourse.com) - La société spécialisée dans les prestations de santé à domicile pour les personnes âgées, malades et handicapées ( 3,60%, à 20,70 euros) a publié un chiffre d'affaires de 124,3 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2026-2027 (clos le 30 septembre). Il s'affiche en progression de 7,5% par rapport aux données retraitées de l'exercice précédent et de 7,1% en organique.

L'activité a été portée par les divisions Respiratoire et Diabète. La première a généré des revenus de 45,9 millions d'euros, en hausse de 10,6% en publié et 9,6% en organique. De son côté, le pôle Nutrition-Perfusion-Diabète a généré un chiffre d'affaires de 26,4 millions d'euros, en hausse de 4,7%, principalement soutenu par l'activité Diabète ( 20% grâce à des effets volume et prix favorables). Enfin, la division Maintien à domicile a vu ses revenus augmenter de 6,2%, à 52 millions d'euros.

Grâce à l'amélioration de sa structure financière, le groupe soumettra au vote le versement d'un dividende de 0,41 euro par action au titre de l'exercice 2025-2026.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027, Bastide réaffirme son objectif d'un chiffre d'affaires d'au moins 500 millions d'euros et vise le maintien de sa marge opérationnelle courante au niveau de 2025-2026 (9,2%), tout en restant à l'écoute d'opérations de croissance externe ciblées.

L'avis de Portzamparc

Dans une note, la société de bourse a qualifié les comptes de solides et note la reprise du dividende.

Les analystes nuancent toutefois quelque peu ensuite en indiquant que cette publication peut sembler décevante au regard de la croissance organique de 7,8% des activités de prestations de santé à domicile, qui n'était plus ressortie sous les 10% depuis 2021. Portzamparc explique cette légère déception par la cession d'Experf, "qui brouille la comparabilité de la Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomatothérapie".

L'activité Respiratoire reste quant à elle dans "son intervalle de croissance habituel ( 9-13%). En revanche, la bonne surprise est venue du MAD (Maintien à domicile) en repassant au-dessus de 6% en organique, un taux de croissance jamais atteint post-covid, annoncent les analystes.

Portzamparc a maintenu sa recommandation à acheter, avec une cible de cours de 23 euros.

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