Débat entre les pour et les contre, liens avec la France... ce qu'il faut savoir sur le franc CFA

Le débat fait rage autour d'une réforme du franc CFA et de son remplacement dès 2020 par une monnaie unique baptisée eco.

( AFP / ISSOUF SANOGO )

Le franc CFA, monnaie commune de 14 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, a été créé le 26 décembre 1945, une quinzaine d'années avant l'indépendance des colonies françaises. Il s'appelait alors le "franc des colonies françaises d'Afrique".

Les pays utilisant le franc CFA sont répartis en deux zones qui constituent deux unions monétaires distinctent : d'un côté l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) avec le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo ; de l'autre la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) avec le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale et le Tchad.

Une monnaie liant l'Afrique à la France

À l'origine indexé sur le franc français, le franc CFA est aujourd'hui indexé sur l'euro, avec une parité fixe : 1 euro = 655,96 francs CFA. Les pièces et les billets en franc CFA sont frappés dans une imprimerie de la Banque de France située en banlieue de Clermont-Ferrand, dans le centre de l'Hexagone.

La moitié des réserves de change des pays utilisant le franc CFA sont déposées auprès de la Banque de France. L'institution rémunère actuellement ces dépôts au taux plancher de 0,75% par an. Les intérêts sont reversés aux pays africains chaque année. Ce dépôt garantit une convertibilité illimitée du franc CFA avec l'euro.

Le débat entre les pour et les contre

Depuis des décennies, le franc CFA nourrit un débat virulent entre ses détracteurs qui le dénoncent comme une monnaie "post-coloniale" qui perpétue l'influence de la France en Afrique, et ses défenseurs qui louent la stabilité monétaire qu'il apporte.Les appels à une réforme du franc CFA se font de plus en plus pressants et la France s'y est dite ouverte.

Outre le changement de nom, à forte valeur symbolique, des économistes plaident pour l'indexation du franc CFA sur un panier de devises incluant l'euro, le dollar et le yuan chinois, correspondant aux principaux partenaires économiques de l'Afrique. D'autres, plus radicaux, exigent notamment le transfert des réserves de change vers d'autres institutions.

L'eco, une nouvelle monnaie pour remplacer le franc CFA ?

Les États de la Cédéao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) se sont mis d'accord pour adopter en 2020 une monnaie unique, baptisée "eco", qui sonnerait la fin du franc CFA.

De nombreux analystes sont sceptiques sur un lancement aussi proche, soulignant les grandes disparités économiques, monétaires et budgétaires entre les pays de la zone, ainsi que les difficultés techniques inhérentes à la naissance d'une nouvelle monnaie.