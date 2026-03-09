 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

De Tokyo à Sydney, les obligations plongent alors que le pétrole franchit la barre des 115 dollars
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 07:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs se méfient des risques d'inflation en raison de la flambée des prix du pétrole

* L'effondrement des obligations au Japon, en Australie et dans les pays émergents s'accentue

* Les perspectives de taux à court terme changent, les gouvernements cherchent à limiter l'impact

(Mise à jour des mouvements du marché, détails sur la réponse des gouvernements, prix des traders sur la prochaine décision de la Fed) par Ankur Banerjee

Les obligations du monde entier ont chuté lundi, alors qu'une guerre américano-israélienne s'aggravant rapidement avec l'Iran a poussé les prix du pétrole bien au-delà de 115 dollars le baril, suscitant les craintes des investisseurs sur les risques d'inflation et ce que cela pourrait signifier pour les perspectives de taux d'intérêt.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 20 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis juillet 2022, alors que la guerre qui dure depuis une semaine a conduit certains grands producteurs de pétrole de la région à réduire leurs approvisionnements et que les craintes d'une perturbation prolongée du transport maritime à travers le détroit d'Ormuz ont ébranlé les investisseurs.

"La flambée des prix du pétrole est clairement liée à l'incertitude quant à la durée du conflit", a déclaré George Boubouras, responsable de la recherche chez K2 Asset Management, soulignant que la hausse des prix du pétrole constitue un frein à la croissance mondiale future et peut avoir un effet inflationniste.

Le spectre d'une hausse de l'inflation et la possibilité que les banques centrales aient besoin de maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, voire d'augmenter les coûts d'emprunt, ont fait oublier l'attrait des obligations en tant que valeur refuge.

Au contraire, les investisseurs obligataires réévaluent rapidement l'évolution des taux d'intérêt à court terme. Les traders ont repoussé la date de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale à septembre, alors qu'ils s'attendaient auparavant à ce qu'elle ait lieu en juin ou en juillet.

Les gouvernements asiatiques s'empressent également de limiter l'impact sur les économies et les consommateurs, la Corée du Sud cherchant à plafonner les prix des carburants pour la première fois depuis près de 30 ans.

DES RENDEMENTS EN HAUSSE

Les rendements des obligations d'État australiennes à trois ans AU3YT=RR ont augmenté de 16 points de base pour atteindre 4,592 %, soit le taux le plus élevé depuis la mi-2011. Les rendements des obligations d'État à dix ans AU10YT=RR ont gagné 13 points de base pour atteindre 4,977 %. Les rendements obligataires augmentent lorsque les prix chutent.

À Tokyo, les rendements des obligations d'État japonaises ont bondi sur l'ensemble de la courbe, le yen JPY= subissant également la pression de la hausse des prix du pétrole. JP/

Sur le marché en général, les investisseurs ont vendu les actions ainsi que les métaux précieux, se montrant réticents face au risque, le dollar américain gagnant en faveur.

"Le chaos qui règne sur les marchés financiers est lié au détroit d'Ormuz... Le choc pétrolier ne prendra fin que lorsque les navires pourront emprunter librement le détroit", a déclaré Ed Yardeni, de la société Yardeni Research, basée à New York. "D'ici là, les marchés financiers risquent de s'inquiéter de plus en plus d'un scénario de stagflation à la manière des années 1970, c'est-à-dire d'une stagnation de la croissance alors même que les prix augmentent.

Le rendement du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui est très sensible aux attentes de la politique de la Fed, a gagné 5,9 points de base à 3,6146%, après avoir augmenté de plus de 17 points de base la semaine dernière. US/

Les contrats à terme sur la dette allemande et française ont également chuté lundi, suggérant que le repli s'étendra à l'Europe. Les contrats à terme sur le Bund FGBLc1 ont baissé de 0,46%, tandis que les contrats à terme sur l'OAT française

FOATc1 ont baissé de 0,67%.

L'Iran a nommé lundi Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei en tant que leader suprême, signalant que les partisans de la ligne dure restent fermement aux commandes.

Charu Chanana, responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo, a déclaré que les marchés considèrent le nouveau dirigeant iranien comme un partisan de la ligne dure ayant des liens étroits avec les gardiens de la révolution, ce qui pourrait être un signe que la continuité de la politique et le risque de confrontation restent élevés.

"Pour les investisseurs, le brut commence à devenir une véritable préoccupation macroéconomique lorsqu'il cesse d'être un pic d'un jour et qu'il commence à influencer l'inflation, les marges et les attentes en matière de politique", a déclaré M. Chanana.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

USA BENCHMARK 2A
3,614 Rates -0,71%
USD/JPY SPOT
158,5510 Six - Forex 1 +0,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe vue en forte baisse, la flambée du pétrole effraie les investisseurs
    information fournie par Reuters 09.03.2026 07:51 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse lundi à l'ouverture, la course ‌folle des prix pétrole effrayant encore davantage les investisseurs déjà préoccupés par les répercussions inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient. ... Lire la suite

  • SODEXO SA : Une consolidation vers les supports est probable
    SODEXO SA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • SOITEC : L'indécision domine
    SOITEC : L'indécision domine
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • VERALLIA : Baissier mais survendu
    VERALLIA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank