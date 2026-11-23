CrowdStrike CRWD.O va racheter la société de sécurité cloud Zscaler ZS.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur d'environ 43,9 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus importantes acquisitions du secteur de la cybersécurité, alors que les entreprises se livrent à une course effrénée pour contrer des cyberattaques de plus en plus sophistiquées et basées sur l'IA.
Voici quelques-unes des plus importantes opérations annoncées ces dernières années dans le domaine de la cybersécurité:
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Acquéreur
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Société
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Valeur de la transaction
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Année de l'annonce
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CrowdStrike
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Zscaler
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Environ 43,9 milliards de dollars
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2026
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Proofpoint
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Varonis
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Environ 6,3 milliards de dollars
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2026
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Accenture
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Dragos (participation majoritaire), runZero, NetRise
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Environ 4,18 milliards de dollars
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2026
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Google (Alphabet)
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Wiz
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32 milliards de dollars
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2025
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Palo Alto Networks
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CyberArk
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25 milliards de dollars
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2025
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ServiceNow
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Armis
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7,75 milliards de dollars
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2025
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Cisco
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Splunk
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28 milliards de dollars
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2023
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Thoma Bravo
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Darktrace
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Environ 5,3 milliards de dollars
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2024
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Mandiant
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Environ 5,4 milliards de dollars
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2022
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Permira
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Mimecast
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Environ 5,8 milliards de dollars
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2021
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Groupe dirigé par Advent
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McAfee
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Environ 14 milliards de dollars
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2021
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NortonLifeLock
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Avast
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Environ 8,6 milliards de dollars
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2021
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Thoma Bravo
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Proofpoint
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12,3 milliards de dollars
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2021
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Okta
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Auth0
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6,5 milliards de dollars
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2021
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Broadcom
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Symantec (unité de sécurité d'entreprise)
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10,7 milliards de dollars
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2019
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