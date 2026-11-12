De SpaceX à Anthropic, les marchés disposent désormais d'un nouveau modèle pour les introductions en bourse de grande envergure

Lorsque la société d’IA Anthropic fera son entrée en bourse après son introduction prévue la semaine prochaine, le cours de son action au cours des premières semaines sera largement déterminé par ceux qui seront contraints de l’acheter plutôt que par ceux qui souhaitent l’acquérir. Et les investisseurs se tournent vers l’entrée en bourse réussie de SpaceX en juin pour y trouver des indices.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a bouleversé les codes de l’introduction en bourse des géants, les principaux indices américains tels que le Nasdaq ayant réécrit les règles d’inclusion , garantissant ainsi qu’un flux massif de capitaux passifs achèterait les actions au cours des 15 premiers jours de cotation.

Les investisseurs s’attendent à la même dynamique avec Anthropic ANT.O . Le créateur du chatbot Claude vise à lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars en vendant 825 millions d’actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars chacune, ce qui valoriserait l’entreprise à hauteur de 1 400 milliards de dollars.

Par le passé, les principaux fournisseurs d’indices n’ajoutaient généralement pas les entreprises à leurs indices de référence avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après leur entrée en bourse. À l’instar de SpaceX, Anthropic sera intégrée à au moins six grands indices, dont l’indice FTSE USA .FTWIUSA , l’indice S&P Total Market .SPTMI et le Nasdaq 100 .NDX , dans les 5 à 15 jours suivant son introduction en bourse.

“Anthropic est le reflet exact de l’introduction en bourse de SpaceX. À cet égard, elle bénéficie des mêmes facteurs liés aux indices au cours des 15 premiers jours de cotation”, a déclaré Carsten Hesse, responsable des événements liés aux indices chez Berenberg, basé à Londres.

Intropic, société londonienne spécialisée dans l’analyse des rééquilibrages d’indices, estime que la demande passive émanant des fonds indiciels représentera environ 28 % des actions d’Anthropic proposées, soit environ 19 milliards de dollars. Les fonds de rééquilibrage d’indices et les hedge funds enchériront sur les actions afin de se positionner en amont de cette demande passive attendue.

SpaceX avait réservé un cinquième de son introduction en bourse de 75 milliards de dollars, qui valorisait l’entreprise à près de 1 750 milliards de dollars, aux investisseurs particuliers , soit plus du double de la norme. Anthropic fait de même.

Les fonds indiciels et les investisseurs particuliers se sont arraché près de la moitié des actions SpaceX vendues, aux côtés d’autres gestionnaires de fonds se positionnant pour répondre à cette demande. Cela a créé une dynamique haussière pour la fraction des actions en circulation initialement vendues au public.

De même, seuls environ 6 % des actions en circulation d’Anthropic sont proposées à l’occasion de l’introduction en bourse

Tant SpaceX que la société sud-coréenne SK Hynix SKHY.O , qui s’est introduite au Nasdaq en juillet, ont vu leurs actions connaître une forte hausse le troisième jour de cotation, moment où les transactions sur options sur actions ont débuté et où les spéculateurs sur ces produits dérivés ont couvert leurs positions en achetant des actions .

Les actions d’Anthropic connaîtront un engouement similaire en début de cotation, selon les analystes.

“On n’attend pas le 5e, le 10e ou le 15e jour, lorsque les réévaluations ou les inclusions dans les indices prennent effet”, a déclaré M. Hesse. “Comme on l’a vu avec SpaceX, les investisseurs achètent dès le début.”

UN TOURNANT POUR LES OPÉRATIONS SUR INDICES

Dès le troisième jour, l’action SpaceX avait progressé de 50 % par rapport à son cours d’ouverture à 150 dollars par action, et est restée bien au-dessus du prix de vente de l’introduction en bourse de 135 dollars pendant les 15 premiers jours. Par la suite, elle a légèrement baissé alors que les investisseurs se préparaient à la première d’une série d’expirations de périodes de blocage, moment où les employés et autres investisseurs ayant participé avant l’introduction en bourse sont autorisés à vendre leurs actions.

Ruben Pathmanathan, analyste actions chez Intropic, a déclaré que la demande inélastique par rapport au prix avait contribué à créer cette dynamique.

“Ce qui fait de SpaceX un modèle potentiel, c’est la manière dont plusieurs forces du marché se sont conjuguées autour de cette introduction en bourse: l’intégration dans un indice, la demande passive et un flottant très restreint. Ensemble, ces facteurs ont déterminé la formation du cours de l’action et son évolution au cours des premiers jours”, a-t-il déclaré.

La trajectoire d’Anthropic pourrait être légèrement différente, car la société autorise ses employés, qui détiennent environ 15 % de son capital, à vendre une partie de leurs actions dès le premier jour.

Anthropic lève également 26 milliards de dollars via une vente privée distincte auprès d’investisseurs de référence, notamment Google GOOGL.O , Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O . Ces actions ne sont soumises à aucune période de blocage .

Les nouvelles règles relatives aux indices et les flux massifs ont bouleversé la donne pour les fonds qui tirent profit des opérations de rééquilibrage des indices.

“C’est en quelque sorte une évolution du marché”, a déclaré Brian Hartigan, responsable mondial des ETF et des investissements indiciels chez Invesco, faisant référence à la nouveauté que représentent ces émissions de grande envergure, qui bénéficient de participations privées massives avant même leur introduction en bourse.

Les opérations de rééquilibrage des indices ont traditionnellement été limitées par la taille de l’introduction en bourse, trop de fonds tentant d’anticiper une demande passive limitée. Ce problème est moins présent dans le cas des introductions en bourse géantes.

“C’est le genre d’opportunité que la communauté des arbitragistes apprécie, car le risque de surfréquentation est plus limité”, a déclaré Celia Fseil, responsable de la stratégie neutre sur les marchés actions chez Candriam.

Deux équipes de Millennium Management spécialisées dans les opérations liées aux changements d’indices ont réalisé un bénéfice de 3,7 milliards de dollars en juin, selon Bloomberg. Millennium n’a pas souhaité confirmer cette information.

“Si vous êtes spécialisé dans le rééquilibrage des indices, ce sont probablement les événements d’une vie”, a déclaré Bill Park, directeur des investissements chez Altisma Capital Management, basé dans le Connecticut.