De SpaceX à Anthropic : le nouveau modèle des grosses introductions en Bourse

L'illustration représente le logo d'Anthropic

LONDRES, 12 novembre (Reuters) - Anthropic fera son entrée en Bourse à New York la semaine prochaine, un ‌événement majeur pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA), mais le cours de son action au cours des premières semaines dépendra en grande partie de ceux qui seront contraints de l'acheter, ​plutôt que de ceux qui le souhaitent, sur le modèle du début boursier de SpaceX en juin.

Le cas de la société de satellites du milliardaire Elon Musk a bouleversé le cadre des introductions en Bourse des grandes entreprises : les principaux fournisseurs d'indices américains, tels que le Nasdaq, ont modifié leurs règles d'inclusion afin de garantir qu'un volume massif de ​capitaux passifs acquiert les actions au cours des 15 premiers jours de cotation.

Les investisseurs s'attendent à ce que la même dynamique se reproduise avec Anthropic. Le créateur du chatbot Claude prévoit de lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars ​grâce à la vente de 825 millions d'actions à un prix compris entre 70 et ⁠78 dollars chacune, ce qui valoriserait l'entreprise à 1.400 milliards de dollars.

Auparavant, les entreprises n'étaient intégrées dans les indices de référence que plusieurs semaines, voire plusieurs ‌mois, après leur début de cotation. Mais, à l'instar de SpaceX, Anthropic sera intégrée à au moins six indices majeurs, dont le FTSE USA, le S&P Total Market et le Nasdaq 100, dans un délai de 5 à 15 jours après son introduction en Bourse.

Intropic, société londonienne ​spécialisée dans l'analyse des rééquilibrages d'indices, estime que la demande passive ‌émanant des fonds indiciels représentera environ 28% des actions proposées d'Anthropic, soit environ 19 milliards de dollars.

Les fonds de rééquilibrage d'indices ⁠et les fonds spéculatifs feront grimper les cours de l'action afin de se positionner avant que cette demande passive prévue ne se concrétise.

SpaceX avait réservé environ un 20% de son offre de 75 milliards de dollars, qui valorisait l'entreprise à près de 1.750 milliards de dollars, aux investisseurs particuliers, soit plus du double de la norme.

Anthropic suit la même ⁠stratégie : seuls environ 6% des actions ‌en circulation du groupe seront proposées à l'occasion de l'introduction en Bourse.

Tant SpaceX que la société sud-coréenne SK Hynix, cotée au Nasdaq depuis ⁠juillet dernier, ont vu leurs actions s'envoler lors de leur troisième jour de cotation, moment où les opérations sur options sur actions ont débuté et où les spéculateurs sur ‌ces produits dérivés ont couvert leurs positions en achetant des titres.

Selon les analystes, l'action Anthropic connaîtra un engouement similaire.

"On n'attend pas le cinquième, le dixième ⁠ou le quinzième jour, lorsque les réévaluations ou les inclusions dans les indices prennent effet", a déclaré Carsten Hesse. "Comme on ⁠l'a vu avec SpaceX, les investisseurs achètent ‌dès le début", dit-t-il.

UN TOURNANT

L'action SpaceX avait déjà progressé de 50% au troisième jour de cotation par rapport aux 150 dollars de son début, et s'est maintenue bien au-dessus du ​prix de vente de l'IPO (135 dollars) pendant les 15 premiers jours.

Elle a légèrement baissé par ‌la suite, les investisseurs se préparant à la première d'une série d'échéances des périodes de blocage, au cours desquelles les salariés et autres investisseurs peuvent vendre leurs titres.

La trajectoire d'Anthropic pourrait toutefois être légèrement ​différente, car la société autorise ses employés, qui détiennent environ 15% de son capital, à vendre une partie de leurs actions dès le premier jour.

Anthropic lève également 26 milliards de dollars via une vente privée distincte auprès d'investisseurs de référence, notamment Alphabet, Google, Nvidia et Advanced Micro Devices. Ces actions ne sont soumises à aucune période de blocage.

De ⁠leur côté, les nouvelles règles relatives aux indices et aux flux massifs ont radicalement changé la donne pour les fonds qui tirent profit des opérations de rééquilibrage des indices, lesquelles étaient traditionnellement limitées par le volume de l'IPO, car trop de fonds tentaient d'anticiper une demande passive restreinte.

Ce problème est moins fréquent dans le cas des introductions en Bourse de grande envergure.

Deux équipes de Millennium Management spécialisées dans les opérations liées aux changements d'indices ont réalisé un bénéfice de 3,7 milliards de dollars en juin, selon l'agence Bloomberg.

Millennium n'a pas souhaité confirmer cette information.

"Si vous êtes spécialisé dans le rééquilibrage des indices, ce sont probablement les événements d'une vie", a déclaré Bill Park, directeur des investissements chez ​Altisma Capital Management.

(Reportage Vidya Ranganathan ; version française Diana Mandia)