De plus en plus d'employeurs américains renonceront aux médicaments amaigrissants en 2027, face à la hausse des coûts de santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

Environ 14% des employeurs aux États-Unis ont déjà supprimé ou prévoient de supprimer les médicaments à base de GLP-1 en 2027, les entreprises étant confrontées à une hausse des coûts de santé, selon une enquête publiée mardi par le Business Group on Health. Les coûts de santé devraient augmenter de 9,2% si les employeurs ne prennent pas de mesures pour les maîtriser en 2027, contre 8,5% en 2026, a indiqué le groupe. Les deux tiers des employeurs interrogés ont déclaré constater une utilisation croissante de ces médicaments. Les médicaments amaigrissants à base de GLP-1, tels que le Wegovy ( NOVOb.CO ) de Novo Nordisk et le Zepbound et le Foundayo ( LLY.N ) d’Eli Lilly, aident les personnes à perdre du poids en imitant une hormone qui procure une sensation de satiété. Le Zepbound et le Wegovy coûtent respectivement 499$ et 1.349,02$ par mois, selon les prix catalogue indiqués sur les sites web des fabricants.

“Cela représente une nouvelle réalité regrettable pour les employeurs, qui ont désormais de plus en plus de mal à établir leur budget et à faire des prévisions,” a déclaré Ellen Kelsay, présidente du Business Group on Health. “C'est un appel à adopter une approche plus disruptive et à repenser la manière d'apporter de la valeur ajoutée et d'améliorer les résultats en matière de santé.” Le Business Group on Health est une organisation qui défend les politiques de santé et les solutions en matière d’avantages sociaux des employeurs. Le groupe constate une hausse consécutive des coûts prévisionnels depuis 2022. Mme Kelsay a expliqué que la hausse des coûts hospitaliers, des frais pharmaceutiques et les changements de réglementation ont tous contribué à l’augmentation des dépenses de santé des employeurs. La pression sur les coûts a poussé davantage d’employeurs à encourager l’utilisation de biosimilaires moins chers, à supprimer la prise en charge des médicaments complexes ou spécialisés, et à explorer d’autres modes de collaboration avec les pharmacies. Les coûts pharmaceutiques représentaient 25% des dépenses de santé des employeurs et devraient augmenter de 12% en 2027, un taux inchangé par rapport à l’année précédente.

La part des employeurs prenant en charge les médicaments amaigrissants à base de GLP-1 est passée de 72% en 2025 à 60% en 2026.

Les employeurs interrogés comptaient entre moins de 5.000 et plus de 100.000 salariés. Par pathologie, le cancer était la pathologie la plus fréquemment citée comme facteur de dépenses de santé, 70% des entreprises le désignant comme leur principal facteur de coût « », contre 58% en 2025.

Les affections musculo-squelettiques et cardiovasculaires suivaient en tête des facteurs de coûts pour les entreprises. Selon le Business Group on Health, les traitements de ces affections impliquent des thérapies plus complexes.