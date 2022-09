De nouvelles nominations chez Eutelsat Communications

(AOF) - Eutelsat Communications a nommé ce jour Laurence Delpy en qualité de directrice générale de la branche d'activité (BU) Vidéo et Cyril Dujardin en qualité de directeur général de la BU Connectivité d'Eutelsat. La création de deux branches d'activité contribuera à un meilleur centrage sur le client, à une efficacité accrue et favorisera la dynamique de croissance du groupe. Laurence Delpy et Cyril Dujardin rejoignent le comité exécutif à compter respectivement du 29 août et du 10 octobre 2022.

Tout au long de son parcours international, Laurence Delpy a vécu et travaillé en Asie durant la majeure partie de sa vie professionnelle, notamment à Singapour et en Chine. Elle a exercé des fonctions de direction dans le secteur des télécommunications, notamment en pilotant des équipes de R&D, démontrant ainsi sa capacité à collaborer et à s'entourer d'équipes composées de profils très variés.

Elle possède également une solide expérience en matière de gestion des comptes de pertes et profits (P&Ls) dans des contextes difficiles, ayant dû faire face à des mutations technologiques dans le secteur des télécommunications mobiles, tout en parvenant à créer de la valeur dans des entreprises en pleine érosion structurelle.

Elle rejoint Eutelsat après avoir occupé les fonctions de vice-Présidente de l'activité fournisseurs de services de la zone EMEA chez Palo Alto Networks, leader mondial de la cybersécurité.

Cyril Dujardin possède une expérience d'envergure internationale dans les métiers technologiques (cartes à puce, biométrie, cybersécurité, intelligence artificielle). Il a dirigé des structures complexes soumises à divers cycles économiques, allant de la croissance au redressement en passant par l'amélioration des performances. Plus récemment, il a assuré la gestion de P&Ls consistant en un vaste éventail de produits et de services. Cyril rejoindra Eutelsat le 10 octobre depuis Atos où il exerce les fonctions de directeur général adjoint de la division Big Data et Sécurité.

Michel Azibert, directeur général adjoint d'Eutelsat, assurera par intérim la direction de la BU Connectivité en attendant la prise de fonction de Cyril Dujardin.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième opérateur mondial de satellites de télécoms créé en 1977, avec une part de marché de 16 % ;

- Chiffre d’affaires de 1,28 Md€ généré par 39 satellites en opération, réparti entre la vidéo pour 61 %, les data et vidéo professionnelles pour 14 %, les services aux gouvernements pour 12 %, la connectivité mobile pour 7 % et le Haut débit fixe pour 6 % ;

- Diversité internationale entre l'Europe (26 %), l'Afrique du nord et Proche-Orient (22 %), les Amérique (10%), l'Afrique sub-saharienne (10 %), l'Europe centrale (9 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur la génération d’autofinancement libre via des contrats de 10 à 15 ans -durée de vie d'un satellite- et le retour à la croissance via la video et la connectivité ;

- Capital détenu à 19,8 % par BPIFrance, 7,5 % par le Fonds stratégique d’investissement et 6,7 % par China Investment Capital, Dominique d'Hinnin présidant le conseil d'administration de 11 membres et Eva Berneke nouvelle directrice générale;

- Situation financière saine (levier de la dette ramené à 3,05) avec 1 Md€ de liquidités dont 474 M€ provenant de l’autofinancement libre.

Enjeux

- Stratégie d’ici 2025 : accélération de la croissance dans la vidéo (montée en puissance du Haut débit avec ViaSat, et de la Haute définition) et dans la connectivité ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires ;

- Stratégie environnementale structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, gérer les débris spaciaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres ;

- Exécution de la stratégie IoT avec ELO et IoT First, service clé en main opérant sur la flotte géostationnaire ;

- Succès du lancement de Quantum en novembre 2021 et renforcement capitalistique à 22,9 % dans OneWeb –constellation en orbite basse ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 4 Mds€ : 4 entrées en service de satellites en 2023 (Eutelsat 10B, Eutelsat Hotbird 13G et 13F, Konnect VHTS) et 1 en 2024 (Eutelsat 36 D).

Défis

- Exposition aux projets TV connectée de Google/Qualcomm et concurrence de Tesla ;

- Retards de lancements dûs aux ruptures logistiques ;

- Impact du conflit russo-ukrainien (6,3 % des revenus provenant de clients russes, location de la capacité de 4 satellites du russe RSCC, pour une valeur nette de 322 M€) : 6 lancements prévus pour Oneweb à partir de Baïkonour répartis chez SpaceX et New Space India et suspension de la diffusion de Russia Today ;

- Maintien des investissements à 400 M€ par an jusqu’en 2024 ;

- Objectifs 2021-2022, confirmés après une baisse de 3,5 % des revenus sur les neuf 1ers mois de l’exercice, d’un chiffre d’affaires de 1,1 à 1,3 Md€, d’un autofinancement libre de 400 à 430 M€ et d’économies de coûts de 20 à 25 M€, le retour à la croissance des revenus étant repoussé à 2023-24 du fait du retard de l’entrée en service de Konnect VHTS et Eutelsat 10B ;

- Dividende de 0,93 € au titre de 2020-2021.

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.