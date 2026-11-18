Une série de pannes technologiques très médiatisées a fait la une de l’actualité ces derniers jours, provoquant d’importants retards dans les transports, des interruptions de travail à l’échelle mondiale, des signalements de comptes bancaires inaccessibles, et même la NSA a déclaré mardi à qu’elle avait « subi une dégradation temporaire » lors d’une maintenance de routine programmée.

Les experts en cybersécurité affirment que, bien que ces pannes techniques ne soient généralement pas le résultat de cyberattaques, leur impact généralisé montre à quel point les systèmes modernes sont désormais profondément interconnectés et comment des acteurs malveillants peuvent tirer parti de la confusion ambiante.

« Alors que nous attendons toujours de connaître la cause exacte de la panne du réseau de la NSA survenue aujourd’hui, la récente série de perturbations majeures touchant tous les secteurs met en évidence à quel point notre infrastructure numérique est désormais profondément interconnectée, et comment une simple défaillance technique ou une mise à jour logicielle peut entraîner un effet domino aux répercussions démesurées sur l’ensemble des systèmes critiques », a déclaré Cynthia Kaiser, ancienne responsable de la cybersécurité au FBI et actuelle vice-présidente senior du Ransomware Research Center de la société de cybersécurité Halcyon.

La récente vague d’incidents cybernétiques et de pannes technologiques très médiatisés couvre un large éventail d’événements, notamment la mise hors ligne de sites web par des gouvernements pour remédier aux vulnérabilités du langage de programmation PHP; le piratage lié à la Corée du Nord de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, pour un montant de 6,3 milliards de dollars; une série de piratages de systèmes de réfrigération alimentaire en France et ailleurs en Europe, que le gouvernement français a attribués à l’Iran; la panne de Microsoft MSFT.O ; l’arrêt des vols de la FAA provoqué par un routeur; des perturbations affectant les systèmes de JPMorgan Chase JPM.N ; une brève panne interne à la NSA; et l’inaccessibilité temporaire de certains services Apple AAPL.O mardi.

Le président Donald Trump a minimisé cette série d’incidents — déclarant aux journalistes de l’ à Manille, où il assistait à la conférence économique de l’ASEAN, que « ce genre de choses arrive » et que « tout va bien » — mais les experts estiment qu’il existe des tendances à surveiller.

« Nous sommes à une époque où l’IA accélère la découverte de failles dans les logiciels hérités, obligeant les organisations à se précipiter pour corriger ces vulnérabilités avant que des adversaires ne puissent les exploiter, ce qui crée inévitablement des frictions et des perturbations », a déclaré M. Kaiser. « Même lorsqu’une panne n’est pas causée par une cyberattaque, ces moments de distraction opérationnelle laissent des brèches dangereuses dont les acteurs malveillants et les opportunistes peuvent tirer parti, ce qui rend crucial, tant pour les institutions que pour les particuliers, de rester en état d’alerte maximale face à l’ingénierie sociale et aux sollicitations non sollicitées. »

À l’instar de la récente vague de pannes de sites web, survenue alors que les organisations réagissaient à une vulnérabilité du langage de programmation PHP , les experts affirment qu’il existe des mesures que tout un chacun peut prendre pour limiter son exposition aux cybermenaces et protéger ses propres données.

UTILISEZ L’AUTHENTIFICATION À PLUSIEURS FACTEURS

L’authentification multifactorielle (MFA) nécessite deux formes de vérification pour accéder à un site protégé, par exemple un mot de passe associé à un code envoyé par SMS ou à une clé de sécurité. Emily Austin, chercheuse principale en sécurité chez Censys, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, recommande d’utiliser des mots de passe uniques pour chaque site web et de surveiller attentivement toutes les transactions.

« Mais en réalité, face à des situations telles que les vulnérabilités PHP, l’utilisateur final ne peut pas faire grand-chose, si ce n’est espérer que les services auxquels il fait confiance n’utilisent pas PHP ou disposent d’équipes travaillant activement à la mise en place de correctifs », a déclaré Mme Austin.

Les failles PHP sont les dernières d’une série de bogues logiciels graves, aggravés par des grands modèles linguistiques de plus en plus performants et accessibles. Des failles longtemps restées cachées dans des logiciels largement utilisés, autrefois trop obscures ou complexes pour être exploitées par des humains, sont désormais beaucoup plus faciles à mettre au jour et à transformer en armes .

ACTIVEZ LES MISES À JOUR MATÉRIELLES AUTOMATIQUES

Dan Guido, directeur général et cofondateur de la société de cybersécurité Trail of Bits, a recommandé aux utilisateurs « d’activer les mises à jour automatiques sur leur téléphone, leur ordinateur et leur routeur domestique ». Les entreprises publient généralement des mises à jour de sécurité lorsque des correctifs sont disponibles pour des vulnérabilités connues; leur installation rapide limite donc la fenêtre d’opportunité dont disposent les acteurs malveillants.

Malgré tout, les consommateurs restent à la merci des services dont ils dépendent, a déclaré M. Guido.

« Une personne qui consulte un site web peut tout faire correctement, par exemple utiliser l’authentification à deux facteurs, et voir malgré tout ses informations exposées », a déclaré M. Guido. « On ne peut pas appliquer de correctif au site web de son hôpital. »

La majeure partie du travail incombe aux entreprises qui gèrent ces services, a déclaré M. Guido. « Elles doivent déployer des correctifs plus rapidement et limiter les dégâts que peuvent causer les systèmes compromis. »

Runa Sandvik, fondatrice de Granitt et experte en sécurité numérique, a déclaré que les utilisateurs devaient mettre à jour les applications et les services sur leurs appareils dès que des mises à jour sont disponibles, sans oublier les appareils connectés à Internet présents dans leur foyer.

« Je peux imaginer un scénario dans lequel certaines personnes possèdent chez elles un appareil IoT qui ne reçoit peut-être pas de mises à jour fréquentes, voire aucune mise à jour du tout », a déclaré Mme Sandvik. « Il vaut la peine de vérifier auprès du fournisseur pour voir s’il y a des mises à jour disponibles. »

APPLIQUER LES CORRECTIFS, APPLIQUER LES CORRECTIFS, APPLIQUER LES CORRECTIFS

Le Dr Daniel Gardham, maître de conférences au Surrey Centre for Cyber Security et à l’université du Surrey, a déclaré que les organisations devaient savoir quels logiciels elles utilisaient, appliquer les correctifs sans tarder et vérifier si elles avaient déjà été compromises. À l’ère de l’IA, les attaquants ont l’avantage, a ajouté M. Gardham.

« La détection des vulnérabilités devient de plus en plus rapide et facile, mais les corriger sur l’ensemble des systèmes qui reposent sur ces logiciels est bien plus difficile », a déclaré M. Gardham. « La manière dont les organisations géreront cet écart déterminera si l’IA rendra Internet plus sûr ou plus vulnérable. »

MÉFIEZ-VOUS DES ARNAQUEURS

Chaque fois qu’une menace majeure en matière de cybersécurité fait la une de l’actualité, les escrocs et les cybercriminels tentent d’en tirer profit, a déclaré Nic Adams, cofondateur et directeur général de 0rcus, une entreprise spécialisée dans la cyberkinétique.

« Lorsque ces gros titres font la une, vérifiez les consignes de l’entreprise concernée en ouvrant son application ou en saisissant vous-même l’adresse de son site web », a conseillé M. Adams. « Un message urgent vous invitant à “sécuriser votre compte” mérite une attention particulière. »

VOTRE ARGENT EST EN SÉCURITÉ

Les banques se préparent à ce genre de situation depuis l’apparition des modèles de pointe et ont « travaillé d’arrache-pied pour s’assurer qu’il n’y ait plus de cibles faciles à exploiter pour les malfaiteurs », a déclaré Paul Benda, vice-président exécutif chargé des risques, de la fraude et de la cybersécurité à l’American Bankers Association.

Cependant, a ajouté M. Benda, « nous sommes entrés dans une nouvelle normalité » en matière de cybermenaces, et les consommateurs doivent rester vigilants, en particulier à la suite des vulnérabilités PHP, lorsqu’ils effectuent des achats auprès de commerçants ou sur des sites web aléatoires « dont la sécurité ne sera pas aussi bonne que celle de votre banque ».

M. Benda a indiqué que les consommateurs ne devaient pas réutiliser les mêmes mots de passe sur différents sites marchands et devaient envisager, dans la mesure du possible, d’utiliser des « passkeys » . Il s’agit de clés numériques spécifiques à certains sites web, qui évitent d’avoir à saisir un mot de passe et sont résistantes au phishing.