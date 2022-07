Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client De nombreux arbitrages réalisés sur les portefeuilles Défensif et PEA/ISR, ainsi que sur la sélection Monde information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 22/07/2022 à 12:02









Le 22 juillet 2022 Le marché a fait le plein de mauvaises nouvelles, il peut désormais songer à se reconstruire, titrions-nous dansnotre dernière chronique datée du 22 juillet. L'entrée en situation de « marché baissier » des grands indices boursiers, tous en recul de l'ordre de 20% depuis le début de l'année, ne constitue certes pas une bonne nouvelle. La dégradation de la tendance intervenue au cours de ces derniers mois s'explique à la fois par l'apparition de tensions inflationnistes et la crainte d'une récession économique. La menace est sérieuse, mais après une première phase de sidération face à la montée des risques, les opérateurs ont retrouvé leur sang-froid. L'heure n'est plus à la découverte des difficultés, mais à l'analyse de la situation et à l'étude des différents scénarios de sortie de crise. En Bourse, personne n'a la faiblesse de croire que tous les problèmes vont s'évaporer du jour au lendemain, mais il y a dans ce contexte la place pour envisager un rebond des cours sur de nombreuses valeurs ayant été mises à dure épreuve au cours de ces derniers mois. C'est exactement ce qui s'est produit cette semaine avec une nette progression des indices, tant à Wall Street qu'en Europe. Le rebond le plus spectaculaire est intervenu sur le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques américaines ayant progressé de 6,7% entre le 15 et la clôture du 21 juillet. Le CAC 40 s'est également bien défendu, avec une hausse de 4,83% sur la même période. Comme nous l'avions indiqué la semaine dernière, nous avons mis en place notre stratégie de renforcement des positions des portefeuilles sur lesquels nous étions largement sous-investis avec des niveaux de liquidités proches des deux-tiers du montant du portefeuille. L'objectif était de reprendre position sur un marché dont nous avions le sentiment qu'il était mûr pour repartir de l'avant. Les achats de titres ont surtout porté sur le portefeuille Défensif qui s'est très bien comporté durant les six premiers mois de baisse de marchés, mais qui disposait d'une part de liquidités trop importante au regard des velléités de rebond des cours apparues ces derniers jours. laskine Cinq ordres d'achats et de vente ont ainsi été réalisés cette semaine. Les acquisitions ont porté sur l'entrée en portefeuille de 210 actions Publicis acquises en prévision de la publication de bons résultats. Cette prévision ayant été largement confirmée, le titre a pleinement profité de la nouvelle (+8,24% par rapport à notre prix d'acquisition). 200 actions BNPParibas ont également été achetées en prévision de la hausse des taux directeurs décidée par la Banque centrale européenne (3,66% depuis l'entrée en portefeuille). Jeudi des positions ont également été prises sur 180 actions Eurofins Scientic après la publication de résultats semestriels de très bonne facture. Pour ce titre, il s'agit d'un retour dans notre portefeuille, après les ventes bénéficiaires intervenues en début d'année. Bureau Veritas, le spécialiste français de l'inspection et de la certification présentera de son côté ses résultats semestriels le 28 juillet. Nous attendons également de ce côté-ci de bonnes nouvelles. Dans cette perspective, 500 titres de cette société ont donc été acquis. Le laboratoire biopharmaceutique Genfit porté par des accords de sous-traitances prometteurs avec Ipsen entre aussi dans le portefeuille, avec quelque 1800 actions acquises. Nous avons en revanche fortement allégé les positions sur Dassault Aviation qui a publié de bons résultats, mais ceux-ci ne sont pas parvenus à convaincre le marché. Les positions ont par ailleurs été aussi renforcées dans le portefeuille PEA/ISR qui était lui aussi très sous-investi. laskine Notre sélection d'ETF diversifié Monde éligible au PEA qui avait souffert de la baisse générale des marchés a lui aussi bénéficié du rebond des indices au cours de ces derniers jours et de nos récentes acquisitions. Nous avons ainsi pris position le 15 juillet sur l'ETF Amundi Nasdaq 100, avec un total significatif de 900 parts acquises (+5% depuis le retour de ce tracker en portefeuille à la clôture de jeudi soir). Nous avons en parallèle renforcé à deux reprises, les 15 et 18 juillet les positions sur le tracker Lyxor Europe 600 Oil & Gas pour jouer le rebond du prix du baril de brent intervenu cette semaine. Sur un an glissant, cette sélection affiche un recul de 7,16%. Celui-ci est significatif, mais il reste cependant moins important que l'indice EuroStoxx50 en baisse de 11,4% sur la même période. Enfin, le portefeuille Offensif que nous avons maintes fois commenté au cours de ces dernières semaines a profité cette semaine du raffermissement du prix du baril de brent de mer du Nord, mais sa forte orientation en direction des valeurs pétrolières et producteurs de matières premières nous est très défavorable depuis le milieu du mois de juin. Il affiche toujours une baisse de près de 13% en moyenne, à la fois sur trois mois et un an glissant. Cette performance est décevante, notamment par rapport au CAC 40 qui est parvenu à regagner ces dernières semaines une partie non négligeable de la baisse subie en début d'année. Notre stratégie pour les semaines à venir : en dépit de la contreperformance du secteur pétrolier nous maintenons les positions prises sur le portefeuille Offensif. Une confirmation du rebond des cours de l'or noir dans les prochaines semaines sera mise à profit pour procéder à quelques allégements afin de d'ouvrir le portefeuille à un panel de valeurs à la fois plus prometteuses et plus diversifiées. Le redéploiement des portefeuilles Défensif, PEA/ISR et Monde est aujourd'hui terminé, les positions prises ont vocation à rester opérationnelles.

