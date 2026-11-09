PHOTO D'ARCHIVE : Des opérateurs boursiers travaillent au siège d'Euronext, situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations lundi à l'ouverture, après une semaine mouvementée en raison des incertitudes liées ‌à la réglementation du secteur de l'IA, tandis que les investisseurs restent attentifs à la situation au Moyen-Orient et aux nouvelles données macroéconomiques afin d'ajuster leurs anticipations en matière de politique monétaire.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,09% pour le ​CAC 40 parisien et de 0,1% pour le Dax à Francfort, tandis que le FTSE de la Bourse de Londres pourrait grappiller 0,08%.

Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur une baisse de 0,12%.

Les Bourses européennes devraient entamer la séance dans la prudence, cherchant à y voir plus clair face aux nouvelles craintes qui émergent dans le secteur technologique, dont l'essor extraordinaire suscite ces derniers temps au moins autant de nervosité que d'enthousiasme.

La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis est la dernière source d'inquiétude en date, car elle ouvre la voie à ​un encadrement plus rigoureux du secteur de l'intelligence artificielle (IA), ce qui a provoqué une chute de 5,5% du Nasdaq jeudi dernier.

Même si le marché s'est redressé vendredi, les prochains jours pourraient s'avérer déterminants, plusieurs entreprises liées aux centres de données et à l'informatique "cloud" devant publier leurs résultats trimestriels et actualiser leurs perspectives pour le reste de l'année.

CoreWeave, devenu le symbole des ​inquiétudes du marché en raison de son lourd endettement, Applied Materials et Cis co Systems devraient publier leurs chiffres au cours de la ⁠semaine. Ceux du groupe japonais SoftBank, grand investisseur dans l'IA, sont pour leur part attendus mardi.

Le secteur semble se trouver à un tournant décisif, et, au-delà des États-Unis, de nombreuses manifestations ont été organisées ce week-end dans toute l'Europe contre les ‌centres de données, dans le cadre d'un mouvement de protestation mondial qui prend de l'ampleur.

Selon Sergio Ermotti, directeur général d'UBS, la récente correction subie par les valeurs liées à l'IA est surtout une réaction aux attentes excessivement élevées des investisseurs.

"Jusqu'à très récemment (...) le marché tablait sur la perfection", a-t-il dit lors d'une conférence organisée lundi à Sydney.

Sans sortir du domaine de l'IA, les investisseurs analysent certainement l'actualité concernant Nvidia, qui a fait savoir ​dimanche qu'il enquêtait pour déterminer si son directeur général avait été la cible d'une opération d'un service ‌étranger du renseignement. Le New York Times a révélé que Jensen Huang aurait entretenu une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des informations à Pékin.

Sur le front des données, ⁠et après un rapport sur l'emploi américain bien plus solide que prévu vendredi dernier, les opérateurs attendent une série de données sur l'inflation, notamment l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, prévu mardi, et l'indicateur des prix à la production (PPI), vendredi.

Les marchés estiment à 80% la probabilité que la Réserve fédérale (Fed) relève ses taux d'intérêt en décembre, la bonne santé du marché du travail devant permettre à la banque centrale de se concentrer sur l'inflation, qui reste élevée en raison du conflit au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole brut ont considérablement reculé la semaine ⁠dernière, la défaite cuisante des républicains aux élections de mi-mandat ‌alimentant les spéculations quant à la possibilité que le président Donald Trump tente d'apaiser la crise avec Téhéran.

Le locataire de la Maison blanche a déclaré dimanche qu'il était très peu probable qu'il ordonne de nouvelles attaques ⁠contre l'Iran tant que les négociations visant à mettre fin au conflit continuaient de progresser.

Dans la zone euro, les ministres des finances de l'Eurogroupe débattront ce lundi des postes clé au sein de la Banque centrale européenne (BCE), avec deux candidats officiels en lice pour la présidence : l'Espagnol ‌Pablo Hernández de Cos, directeur général de la Banque des règlements internationaux, et Klaas Knot, ancien gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas.

LES VALEURS A SUIVRE : [L5N46N28J]

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, le Nasdaq ⁠finissant dans le vert à la faveur du rebond généralisé des valeurs technologiques après leur plus fort décrochage depuis plus d'un an sur fond de craintes sur l'IA.

A la clôture, ⁠le Dow Jones a reculé de 0,46%, le S&P 500 a ‌gagné 0,31% et le Nasdaq Composite a avancé de 1,09%.

Le rebond a été largement partagé au sein du secteur technologique. L'indice des semi-conducteurs a progressé de 4,21%, tandis que Nvidia a pris 3,01%, Advanced Micro Devices 9,5% et Sandisk 3,55%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a pris ​2,33% à 58.775,50 points, regagnant ainsi un peu de terrain après la chute de 6% enregistrée vendredi sur fond de craintes dans le secteur technologique.

L'indice ‌vedette de la Bourse de Taïwan a également rebondi (+4,94%), tandis que le Kospi de Séoul a, quant à lui, reculé de 0,81%.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a pris 0,05% et le SSE Composite de Shanghaï 0,32%.

Ces gains interviennent alors que le Pékin s'est engagé vendredi à améliorer les mécanismes ​visant à stabiliser le marché des capitaux et à renforcer la stabilité du marché boursier, a rapporté la télévision d'État CCTV.

La hausse des prix à la production en Chine a par ailleurs accéléréen octobre tandis que la progression des prix à la consommation a ralenti, montrent des données officielles publiées lundi, illustrant les pressions inflationnistes qui continuent de peser sur les coûts en raison de la hausse des prix pétroliers.

La Bourse de Hong Kong a quant à elle effacé ses gains et recule légèrement (-0,01%).

TAUX / CHANGES

Les rendements reculent légèrement aux Etats-Unis après leurs gains ⁠de vendredi.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,2 points de base à 4,8471%. Le deux ans est également en baisse et s'établit à 4,5092%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans cède 1,4 points de base à 3,2413%. Le deux ans abandonne près de 2 points de base à 2,9595%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,26% face à un panier de devises de référence, tout en restant à un niveau proche de son plus haut depuis un an et demi face à l'euro, les solides chiffres de l'emploi aux États-Unis ayant renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt.

L'euro gagne 0,21% à 1,1166 dollar.

PÉTROLE

Le Brent recule de 1,78% à 96,57 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,16% à 89,78 dollars.

Les attaques contre des navires près du détroit d'Ormuz ont continuent toutefois d'alimenter les inquiétudes concernant l'approvisionnement, tandis que la situation reste instable entre l'Arabie saoudite et les Houthis, après qu'une tour située dans le quartier financier de Ryad a été endommagée dimanche lors d'une attaque revendiquée par les rebelles yéménites.

PRINCIPAUX INDICATEURS ​ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h30 Indice Sentix novembre 2,1 2,7

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)