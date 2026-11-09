Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations lundi à l'ouverture, après une semaine mouvementée en raison ‌des incertitudes liées à la réglementation du secteur de l'IA, tandis que les investisseurs restent attentifs à la situation au Moyen-Orient et aux nouvelles données macroéconomiques afin d'ajuster leurs anticipations en matière de politique monétaire.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 ​parisien pourrait grappiller 0,02% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,03% pour le Dax à Francfort, un gain de 0,1% pour le FTSE à Londres et un Stoxx 600 inchangé.

Les Bourses européennes devraient entamer la séance dans la prudence, cherchant à y voir plus clair face aux nouvelles craintes qui émergent dans le secteur technologique, dont l'essor extraordinaire suscite ces derniers temps au moins autant de nervosité que d'enthousiasme.

La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis est la ​dernière source d'inquiétude en date, car elle ouvre la voie à un encadrement plus rigoureux du secteur de l'intelligence artificielle (IA), ce qui a provoqué une chute de 5,5% du Nasdaq jeudi dernier.

Même si le marché s'est redressé vendredi, les prochains jours pourraient s'avérer déterminants, plusieurs entreprises liées aux centres de données et à l'informatique "cloud" devant publier ​leurs résultats trimestriels et actualiser leurs perspectives pour le reste de l'année.

CoreWeave, devenu le symbole des inquiétudes du marché en ⁠raison de son lourd endettement, Applied Materials et Cisco Systems devraient publier leurs chiffres au cours de la semaine.

Le secteur semble se trouver à un tournant décisif, et, au-delà des États-Unis, de nombreuses manifestations ont été organisées ‌ce week-end dans toute l'Europe contre les centres de données, dans le cadre d'un mouvement de protestation mondial qui prend de l'ampleur.

Sans sortir du domaine de l'IA, les investisseurs analysent certainement l'actualité concernant le fabricant de puces Nvidia, qui a fait savoir dimanche qu'il enquêtait pour déterminer si son directeur général avait été la cible d'une opération d'un service étranger du renseignement. Le New York ​Times a révélé que Jensen Huang aurait entretenu une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant ‌transmis des informations à Pékin.

Sur le front des données, et après un rapport sur l'emploi américain bien plus solide que prévu vendredi dernier, les opérateurs attendent une série ⁠de données sur l'inflation, notamment l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, prévu mardi, et l'indicateur des prix à la production (PPI), vendredi.

Les marchés estiment à 80% la probabilité que la Réserve fédérale (Fed) relève ses taux d'intérêt en décembre, la bonne santé du marché du travail devant permettre à la banque centrale de se concentrer sur l'inflation, qui reste élevée en raison du conflit au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole brut ont considérablement reculé la semaine dernière, la défaite cuisante des républicains aux élections de mi-mandat ⁠alimentant les spéculations quant à la possibilité que le ‌président Donald Trump tente d'apaiser la crise avec Téhéran.

Le locataire de la Maison blanche a déclaré dimanche qu'il était très peu probable qu'il ordonne de nouvelles attaques contre l'Iran tant que les ⁠négociations visant à mettre fin au conflit continuaient de progresser.

Dans la zone euro, les ministres des finances de l'Eurogroupe débattront ce lundi des postes clé au sein de la Banque centrale européenne (BCE), avec deux candidats officiels en lice pour la présidence : l'Espagnol ‌Pablo Hernández de Cos, directeur général de la Banque des règlements internationaux, et Klaas Knot, ancien gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas.

LES VALEURS A SUIVRE : [L5N46N28J]

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en ordre ⁠dispersé vendredi, le Nasdaq finissant dans le vert à la faveur du rebond généralisé des valeurs technologiques après leur plus fort décrochage depuis plus d'un an sur ⁠fond de craintes sur l'IA.

A la clôture, le Dow Jones ‌a reculé de 0,46%, le S&P 500 a gagné 0,31% et le Nasdaq Composite a avancé de 1,09%.

Le rebond a été largement partagé au sein du secteur technologique. L'indice des semi-conducteurs a progressé de 4,21%, tandis que Nvidia a pris 3,01%, ​Advanced Micro Devices 9,5% et Sandisk 3,55%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a pris 2,33% à 58.775,50 points, regagnant ainsi un peu de terrain ‌après la chute de 6% enregistrée vendredi sur fond de craintes dans le secteur technologique.

L'indice vedette de la Bourse de Taïwan a également rebondi (+4,94%), tandis que le Kospi de Séoul a, quant à lui, reculé de 0,81%.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations prend 0,11% et le ​SSE Composite de Shanghaï avance de 0,38%.

Ces gains interviennent alors que le Pékin s'est engagé vendredi à améliorer les mécanismes visant à stabiliser le marché des capitaux et à renforcer la stabilité du marché boursier, a rapporté la télévision d'État CCTV.

La hausse des prix à la production en Chine a par ailleurs accéléréen octobre tandis que la progression des prix à la consommation a ralenti, montrent des données officielles publiées lundi, illustrant les pressions inflationnistes qui continuent de peser sur les coûts ⁠en raison de la hausse des prix pétroliers.

La Bourse de Hong Kong ggne 0,29%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans est stable à 4,8595%, tout comme celui du titre à deux ans, qui ressort à 4,5238%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,22% face à un panier de devises de référence, tout en restant à un niveau proche de son plus haut depuis un an et demi face à l'euro, les solides chiffres de l'emploi aux États-Unis ayant renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt.

L'euro gagne 0,19% à 1,1164 dollar.

PÉTROLE

Le Brent recule de 1,74% à 96,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,24% à 89,70 dollars.

Les attaques contre des navires près du détroit d'Ormuz ont continuent toutefois d'alimenter les inquiétudes concernant l'approvisionnement, tandis que la situation reste instable entre l'Arabie saoudite et les Houthis, après qu'une tour située dans le quartier financier de Ryad a été endommagée dimanche lors d'une attaque revendiquée par les rebelles yéménites.

PRINCIPAUX INDICATEURS ​ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Commerce extérieur septembre

- Exportations 0,5% -0,8%

- Importations 0,5% 0,9%

EZ 09h30 Indice Sentix novembre 2,1 2,7

(Rédigé par Diana Mandia)