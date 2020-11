Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client De Guindos (BCE)-Les banques doivent utiliser leurs fonds propres face aux pertes Reuters • 16/11/2020 à 12:01









FRANCFORT, 16 novembre (Reuters) - Les banques de la zone euro doivent continuer à utiliser leurs fonds propres pour absorber leurs pertes éventuelles sans restreindre l'octroi de crédit à l'économie réelle, dont la reprise nécessite du temps après la récession provoquée par la pandémie, a déclaré lundi le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos. L'Europe doit également élaborer un plan global, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union, pour aider les banques à soulager leur bilan des créances à risque, a-t-il ajouté. "Les solutions basées sur le marché devraient jouer un rôle de premier plan et des actions au niveau européen visant à rendre le marché secondaire des créances douteuses plus efficace et plus transparent seraient souhaitables", a-t-il dit lors d'une conférence. "D'autres mesures pourraient inclure des orientations concernant les meilleures pratiques pour les programmes de titrisation soutenus par les gouvernements ou de nouvelles solutions qui aideraient les entreprises en difficulté mais viables à restructurer leurs dettes existantes et à lever de nouveaux capitaux", a-t-il ajouté. (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.