De bons chiffres en avril pour l'hôtellerie européenne, donc pour Accor

Les revenus par chambre ont augmenté de 28% en Europe au mois d'avril, une tendance en nette accélération par rapport aux mois précédents malgré un effet de base qui commence à être moins favorable. Les taux d'occupation continuent, eux, de s'améliorer.

Voilà qui pourrait alimenter la poursuite de la hausse d'Accor en Bourse, alors que l'action du groupe hôtelier gagne déjà quelque 37% depuis le début du mois de janvier. Au mois d'avril, les revenus par chambre (RevPar) dans la profession ont progressé de 28% en Europe de l'Ouest sur un an et de 19% par rapport à 2019, année de référence puisqu'avant la pandémie de Covid, souligne le cabinet Oddo BHF dans une note publiée la semaine dernière.

La performance est d'autant plus remarquable sur un an que l'effet de base est devenu plus difficile à compter de ce même mois. La tendance est à l'accélération si on la compare à l'augmentation de 12% qui avait été enregistrée au mois de mars. «Ces chiffres sont toujours portés exclusivement par la forte hausse des prix à +24%, qui accélèrent nettement (+19% en mars, +17% en février et +14% en janvier), précise le bureau de recherche, qui tient un conseil de «surperformance» sur Accor pour viser un objectif de cours de 40 euros. «Les taux d'occupation (TO) s'améliorent progressivement et sont désormais décotés de seulement 4% par rapport à 2019», contre des replis de 6% en mars, de 7% en février et de 10% en janvier.

Effet prix, même retraité de l'inflation

Ajustés de l'inflation, les prix moyens (Europe de l'Ouest + Royaume-Uni) restent encore de 13% supérieurs à la moyenne 2011-2019 et 5% au-dessus des niveaux de 2019 (niveaux de haut de cycle), analyse encore Oddo BHF. Ainsi, sur les quatre premiers mois de 2023, la croissance des RevPAR en Europe de l'Ouest ressort en hausse moyenne de 13% par rapport à 2019, avec des prix moyens en hausse de 20% et des taux d'occupation en recul de 6%.

Au global, ces chiffres du mois d'avril en Europe sont jugés très bons par la banque privée, avec un «read-across» positif, notamment, pour Accor, les espagnols Melia et NH Hotels, et le britannique Whitbread. «Ces chiffres confirment notre scénario d‘une reprise continue en 2023 (notamment sur la saison estivale à venir), et ce, malgré quelques inquiétudes sur le cycle (qui ne se matérialisent pas pour le moment), notamment les niveaux de prix. La valorisation actuelle de l'hôtellerie européenne ressort à 7,6 fois l'Ebitda [excédent brut d'exploitation] 2024 estimé, soit une décote de 25% par rapport à l'historique 2018/2019 et 23% par rapport à l'historique long terme (moyenne 10 ans avant Covid)», résume Oddo BHF, dont les valeurs préférées dans le secteur sont Accor, IHG et Melia.

Nous sommes, nous aussi, acheteurs d'Accor, pour la poursuite des bonnes tendances observées dans la profession et pour la décote de valorisation par rapport aux concurrents américains. Nous visons 38 euros.