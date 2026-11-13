De Bollywood à Clippy : le scandale Nvidia et un bug d'Outlook déclenchent une vague de mèmes

Jensen Huang en idole de cinéma bollywoodien , en personnage de « Matrix » ou vêtu d’un costume de velours rouge sur une affiche d’une version parallèle de « L’Espion qui m’a baisée »: les aventures extraconjugales du cofondateur de Nvidia, notamment avec une femme d’affaires chinoise, ont enflammé Internet cette semaine.

La vague de vidéos et d’images générées par l’IA — dont bon nombre de clips ont probablement été réalisés à l’aide de puces graphiques Nvidia — a apporté une touche d’humour à un scandale qui a fait tomber l’un des directeur général les plus en vue du secteur technologique, faisant perdre des centaines de milliards aux investisseurs et déclenchant des enquêtes dans le monde entier.

Les mèmes sur Huang ont rivalisé pour attirer l’attention avec une avalanche de parodies sur la panne de plus de 12 heures des services Microsoft MSFT.O , notamment Outlook et Teams, venant couronner une semaine qui avait débuté avec les derniers mèmes « vampire » sur Stephen Miller après que le président américain Donald Trump l’eut nommé chef de cabinet, à compter de lundi.

Mais c’est l’humour autour de la crise liée au départ de Jensen Huang de Nvidia NVDA.O qui a dominé de nombreux fils d’actualité sur les réseaux sociaux, bon nombre de ces vidéos ayant probablement été réalisées à l’aide de puces graphiques Nvidia, comme l’a fait remarquer avec humour RaviKunvariyaX sur X .

« Jensen finance littéralement l’infrastructure, vend le matériel et en tire des revenus, tandis qu’Internet utilise sa propre technologie pour se moquer de lui », a déclaré l’utilisateur.

Une image largement partagée montrait Jensen Huang, vêtu d’un t-shirt Nvidia, détournant le regard des logos de modèles d’IA tels qu’OpenAI, Gemini de Google et DeepSeek, avant de pointer du doigt une femme intitulée « Mannequin chinoise », un clin d’œil aux allégations entourant sa démission.

Une satire publiée sur X a superposé les visages de Jensen Huang et d’Alice Huang à ceux des acteurs figurant au générique d’ouverture de la sitcom classique « Three’s Company », qui raconte l’histoire d’un homme vivant avec deux colocataires féminines.

Parmi d’autres exemples, on peut citer une vidéo générée par l’IA , qui a été visionnée des millions de fois et met en scène le président américain Donald Trump, ainsi que d’autres vidéos illustrant ce qui se serait apparemment passé dans les coulisses du géant des puces électroniques. Nvidia a figuré parmi les sujets tendance sur des plateformes populaires telles que Reddit et X pendant la majeure partie de cette semaine.

Une panne de plus de 12 heures des services Microsoft MSFT.O , notamment Outlook et Teams, qui a contraint certaines entreprises à se rabattre sur des télécopieurs, des téléphones et du papier, a fourni une nouvelle source d’inspiration aux créateurs de mèmes en fin de semaine.

« BON VENDREDI »

« Pas de précipitation. Prenez votre temps… Joyeux vendredi », pouvait-on lire dans un message largement partagé , signé « Tous les employés d’entreprise », publié par l’utilisateur X omgsidewalks. Ce message sur X a été consulté plus de 4 millions de fois.

D’autres mèmes ont imaginé un rôle pour « Clippy », l’assistant virtuel de Microsoft tant décrié des années 90, soit en le présentant comme l’auteur de la panne , soit en l’invoquant pour expliquer celle-ci.

Les services de Microsoft ont régulièrement fait l’objet de mèmes, notamment après une panne informatique mondiale en 2024 provoquée par une mise à jour défectueuse de CrowdStrike, qui avait bloqué les ordinateurs sous Windows.

« Chaque année, Microsoft devrait désactiver Outlook pendant un après-midi pour que nous puissions tous sortir et jouer avec nos amis:) », pouvait-on lire dans un autre message publié sur X , qui a été vu des milliers de fois.