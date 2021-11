Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : vers une présentation à l'ACAAI information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce que les résultats de nouvelles études cliniques sur l'utilisation de Viaskin Peanut 250 μg chez les enfants seront présentés à la réunion scientifique annuelle de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), prévue du 4 au 8 novembre. Les données qui seront présentées comprennent de nouveaux résultats à long terme de l'étude de phase 3 REALISE chez les enfants âgés de 4 à 11 ans, notamment l'innocuité de Viaskin Peanut sur trois ans et l'impact potentiel sur la qualité de vie liée à la santé (HRQL). Pour rappel, Viaskin Peanut est le principal produit candidat de la société : ce patch épicutané expérimental non invasif est conçu pour réduire le risque de réactions allergiques dues à une exposition accidentelle aux arachides.

Valeurs associées DBV TECHNOLOGIES Euronext Paris +7.02%