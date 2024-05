Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DBV Technologies: vers un changement du ratio d'ADS information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé vendredi soir son intention de modifier le ratio de ses American Depositary Shares (ADS) par rapport à ses actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de 0,10 euro par action, et négociées sur le segment B d'Euronext.



La société biopharmaceutique prévoit ainsi de faire passer le ratio actuel d'un ADS pour la moitié d'une action ordinaire à un nouveau d'un ADS pour une action ordinaire, un changement qui devrait être effectif le 3 juin.



L'opération vise à permettre à DBV de se conformer à l'exigence du Nasdaq d'un cours plancher pour ses ADS supérieur à un dollar. Elle aura donc pour effet de diviser le nombre d'ADS par deux et n'aura aucun impact sur les actions ordinaires.





Valeurs associées DBV TECHNOLOGIES Euronext Paris +2.36%