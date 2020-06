Montrouge, France, le 4 juin (22 h 30 CEST) 2020

DBV Technologies va présenter des données sur l'immunothérapie par voie épicutanée et la qualité de vie dans le cas d'allergies alimentaires lors du congrès numérique EAACI 2020

Les présentations numériques intègreront des données chez l'enfant avec et sans allergies alimentaires multiples provenant de l'essai pivot de phase III PEPITES d'immunothérapie dans l'allergie à l'arachide.

La demande de licence de produits biologiques pour le candidat-médicament Viaskin Peanut est en cours d'examen par la Food and Drug Administration aux Etats Unis

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT), une société biopharmaceutique de stade clinique, a annoncé aujourd'hui que sept résumés, dont quatre incluant des données récentes, mettant en évidence les nouvelles données des programmes précliniques et cliniques sur les allergies alimentaires de la Société ont été acceptés au Congrès numérique de l'Académie Européenne D'Allergie et D'Immunologie Clinique (EAACI), du 6 au 8 juin 2020. Les interventions orales virtuelles et les posters seront disponibles sur le site Web de l'EAACI pour les participants aux conférences à partir du samedi 6 juin à 9h00 CEST / 3h00 EDT et jusqu'en décembre de cette année.

« Les données que nous présentons cette année lors du Congrès numérique de l'EAACI mettent en évidence des applications potentielles de l'immunothérapie par voie épicutanée au sein des populations de patients, ainsi que de nouvelles perspectives sur les voies cellulaires prometteuses pour l'identification des biomarqueurs », a déclaré Pharis Mohideen, M.D., Directeur médical de DBV Technologies. « Ces présentations mettent en lumière l'ampleur de la recherche menée par DBV sur la science et l'impact des allergies alimentaires dans le cadre de notre engagement à améliorer la vie des patients grâce à des traitements potentiels innovants comme l'immunothérapie par voie épicutanée. Notre candidat-médicament principal, Viaskin Peanut, est actuellement en cours d'examen par la FDA. Nous sommes impatients de rendre ce traitement expérimental disponible pour les patients le plus rapidement possible, s'il venait à être approuvé. »

Viaskin(TM) Peanut est un traitement expérimental qui vise à administrer des molécules biologiquement actives au système immunitaire à travers la peau afin de protéger potentiellement les enfants allergiques aux arachides en cas d'exposition accidentelle à ces dernières. La demande de licence de produits biologiques pour Viaskin Peanut, qui a reçu les désignations Breakthrough (2015) et Fast Track (2012) par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, est actuellement à l'étude. La date cible est fixée au 5 août 2020.

Présentations thématiques:

Présentations orales :

« Efficacy and Safety of Epicutaneous Immunotherapy (EPIT) for Peanut Allergy in Subjects With and Without Concomitant Food Allergies » sera présenté par Philippe Bégin, M.D., PhD, Université de Montréal, section Allergie et Immunologie Clinique, CHU Sainte-Justine

Numéro de résumé : 1362

Titre de la session : Nouvelles perspectives sur le diagnostic et la gestion des allergies alimentaires

Exposé des données récentes : « Differences in Epitome Response in Peanut-Allergic Subjects Treated with Different Immunotherapy Preparations » seront présenté par Dianne Campbell, M.D., Université de Sydney, Service D'Allergie et D'Immunologie, et Vice-Présidente du Développement Clinique et des Affaires Médicales chez DBV Technologies (soumission conjointe avec AllerGenis, université de Stanford et Imperial College de Londres)

Numéro de résumé : 1776

Titre de la session : Immunothérapie: Du laboratoire au chevet du patient

Exposé des données récentes : « Epicutaneous Immunotherapy in Murine Model Modulates Humoral Immunity Through Regulation of IL-13+ T Follicular Helper Cells » sera présenté par Vincent Dioszeghy, PhD, DBV Technologies

Numéro de résumé : 1739

Titre de la session : Immunothérapie: Du laboratoire au chevet du patient

Exposé des données récentes : « Distinct Contribution of Skin Dendritic Cell Subsets to the Efficacy of Epicutaneous Immunotherapy in Murine Models of Food Allergy » sera présenté par Leo Laoubi, PhD Fellow, DBV Technologies (Présentation orale).

Numéro de résumé : 1747

Titre de la session : Immunothérapie : Du laboratoire au chevet du patient

Posters:

« Evaluation of Psychometric Parameters of Food Allergy Quality-of-Life Questionnaires With Item Response Theory for the Assessment of Health-Related Quality of Life during Food Allergy Treatments » sera présenté par Audrey Dunn Galvin, M.D., University College Cork, Service de Pédiatrie et de Santé Infantile

Numéro de résumé : 1247

Titre de la session : Allergies alimentaires

Exposé des données récentes : « Quality of Life of Children and Adolescents with Food Allergy: Mapping FAQLQ-PF onto Paediatric-Specific Health State Utility Scores » sera présenté par Gang Chen, PhD, Université Monash

Numéro de résumé : 1719

Titre de la session : Allergies alimentaires

« Safety Benefits of an Increased Threshold in Milk-Allergic Patients: A Quantitative Risk Assessment Study » sera présenté par Benjamin C. Remington, PhD, Programme de Recherche et de Ressource sur les Allergies Alimentaires à L'Université du Nebraska-Lincoln, et membre du Remington Consulting Group B. V. (affiliation pendant l'étude au TNO, Pays-Bas)

Numéro de résumé : 1192

Titre de la session : Allergies alimentaires

