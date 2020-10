Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : trésorerie en retrait au 30 septembre Cercle Finance • 30/10/2020 à 11:26









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique au stade clinique DBV Technologies annonce une position de trésorerie de 189,1 millions d'euros au 30 septembre 2020, comparée à 225,9 millions d'euros au 30 juin 2020. Si l'on exclut les dépenses liées au plan de restructuration global de la société actuellement en cours, la consommation mensuelle moyenne de trésorerie de DBV a diminué au troisième trimestre par rapport au deuxième. DBV prévoit une poursuite de la décélération de la consommation mensuelle moyenne de trésorerie jusqu'au second semestre 2021, et que la mise en oeuvre complète des mesures de réduction des coûts sera achevée d'ici le second semestre 2021.

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris -0.32%