DBV Technologies : trésorerie en hausse sur le 1er trimestre

(CercleFinance.com) - DBV Technologies, société biopharmaceutique au stade clinique, fait part d'une position de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 262,4 millions d'euros au 31 mars 2020, comparée à 172 millions d'euros au 31 décembre 2019. A la fin du premier trimestre, le nombre d'actions composant le capital social du spécialiste de l'immunothérapie par voie épicutanée s'élevait à 54.927.187 actions ordinaires. Sur une base totalement diluée, il s'établissait à 58.747.008.

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris 0.00%