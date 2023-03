DBV Technologies: screening d'un premier patient dans l'étude clinique sur l'allergie à l'arachide

(AOF) - DBV Technologies est en hausse de 5,80% à 3,17 euros après avoir annoncé le screening du premier patient dans l'étude clinique de phase 3 « Vitesse » qui évaluera le patch modifié Viaskin Peanut 250 μg (DBV712) chez des enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques à l'arachide. Viaskin Peanut 250 μg est un nouveau traitement conçu pour rééduquer le système immunitaire en introduisant des quantités de microgrammes d’allergène d’arachide dans le système immunitaire à travers la peau intacte.

L'étude Vitesse utilisera le patch modifié Viaskin Peanut 250 μg et recrutera 600 sujets, randomisés en double aveugle (2:1) contre placebo. L'étude impliquera environ 80 sites cliniques aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Europe. Le principal critère d'évaluation de l'efficacité est le pourcentage de personnes répondant au traitement dans le bras actif par rapport au bras placebo au 12ème mois.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.