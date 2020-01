Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : résultats positifs pour un essai étendu Cercle Finance • 09/01/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce des résultats positifs de premier plan à l'issue de l'extension en ouvert de trois ans de l'essai de Phase III PEPITES (PEOPLE) évaluant son Viaskin Peanut à long terme chez des enfants de 4 à 11 ans allergiques à l'arachide. Ils ont démontré un bénéfice clinique à long terme, avec l'augmentation de la dose réactive, qui peut réduire la probabilité de réaction en cas d'exposition accidentelle aux arachides. Un faible taux d'interruption dû à des événements indésirables a été observé. La société biopharmaceutique française prévoit de présenter l'ensemble des résultats de l'étude PE0PLE lors de futurs congrès médicaux et de les soumettre en vue d'une publication dans une revue à comité de lecture.

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris +13.97%