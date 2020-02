Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : règlement-livraison de l'offre globale Cercle Finance • 05/02/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce le règlement-livraison, le 4 février, de son offre globale d'un total de 7,5 millions d'actions dans le cadre d'une offre au public de 9.071.162 ADS et d'une offre aux investisseurs qualifiés de 2.964.419 actions ordinaires. La société a consenti aux chefs de file et teneurs de livre associés une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant 30 jours jusqu'à 1.125.000 actions supplémentaires sous la forme de 2.250.000 ADS, aux mêmes conditions que l'offre globale. Le montant total brut résultant de l'offre globale s'élève à environ 153,7 millions de dollars (soit environ 139,8 millions d'euros), avant déduction des commissions et dépenses estimées. Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire.

DBV TECHNO Euronext Paris +1.21%