DBV Technologies : règlement-livraison complémentaire

(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce le règlement-livraison d'un total de 338.687 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 677.374 d'American Depositary Shares (ADS), à la suite de l'exercice partiel de l'option de surallocation. A la suite de ce règlement-livraison complémentaire, le produit brut de l'offre globale versé à DBV s'élève à environ 160,7 millions de dollars (soit environ 146,1 millions d'euros), avant déduction des commissions, frais et dépenses estimés. Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire. Les ADS sont admises sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole 'DBVT' et les actions ordinaires sur Euronext Paris sous le symbole 'DBV'.

