Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : réduction de la perte nette en 2020 Cercle Finance • 12/03/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - DBV Technologies affiche, en normes IFRS, une perte nette de 159,4 millions de dollars pour l'année 2020, contre une perte de 172,5 millions l'année précédente, pour des produits opérationnels qui ont baissé de 23,3% à 11,3 millions de dollars. 'Les produits opérationnels ont été principalement générés par le Crédit d'Impôt Recherche et par les produits reconnus par DBV dans le cadre de son accord de collaboration avec Nestlé Health Science', rappelle le laboratoire biopharmaceutique. Au 31 décembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 196,4 millions de dollars. Sur la base de ses hypothèses actuelles, DBV s'attend à ce que sa trésorerie à fin 2020 soutienne ses activités jusqu'au second semestre 2022.

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris 0.00%