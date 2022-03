Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies: réduction de la perte nette annuelle information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - DBV Technologies affiche une perte nette de 98,1 millions de dollars en IFRS au 31 décembre 2021, contre une perte de 159,7 millions à fin 2020, avec une diminution des charges opérationnelles liée aux mesures de discipline budgétaire et aux réductions d'effectifs.



Les produits opérationnels de la société biopharmaceutique se sont contractés à 5,7 millions de dollars, contre 11,3 millions en 2020, du fait principalement de la révision des revenus comptabilisés dans le cadre de l'accord de collaboration avec Nestlé.



DBV a étendu son horizon de trésorerie jusqu'au cours du premier trimestre 2023, grâce à une vigilance financière continue et à des mesures de maîtrise des coûts, permettant de soutenir le travail de R&D en cours afin de faire progresser la plateforme Viaskin.





Valeurs associées DBV TECHNOLOGIES Euronext Paris 0.00%