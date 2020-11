Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : présentations prévues à l'ACAAI Cercle Finance • 10/11/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce que de nouvelles analyses d'études cliniques sur l'immunothérapie épicutanée pour traiter l'allergie aux arachides à l'aide d'un patch (DBV712 250 µg) seront présentées lors d'une réunion scientifique du 13 au 15 novembre. Quatre résumés ont été acceptés à la réunion annuelle virtuelle de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), dont une présentation orale et trois présentations par posters. La société biopharmaceutique tiendra également un stand virtuel. Les données à présenter comprennent l'évaluation des expériences des patients lors des études cliniques, l'impact de l'adhésion du patch et de la durée d'application du patch sur la réponse au traitement, et la performance d'un essai pour prédire la désensibilisation.

