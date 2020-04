DBV TECHNOLOGIES plus forte hausse du SRD à la mi-séance du 22 avril 2020

(AOF) - DBV TECHNOLOGIES (+9,85% à 9,31 euros)

La biotech est en route pour achever une quatrième séance consécutive de hausse. En une semaine, le titre a pris plus de 25%, et plus de 30% sur un mois après les doutes de la FDA sur les patches contre l'allergie à l'arachide du français.

