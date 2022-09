DBV Technologies, plus forte hausse du marché SRD à la clôture du jeudi 8 septembre 2022

(AOF) - DBV Technologies

(+4,38% à 4,52 euros)

Le titre DBV Technologies occupe la première place du marché à la fin de la séance. La société a lancé son étude de phase 3 portant sur l'immunothérapie à l'arachide de son patch Viaskin Peanut modifié visant à évaluer sa sécurité d'emploi, sa simplicité et son efficacité chez des enfants âgés de à 4 à 7 ans présentant une allergie à l'arachide. L'étude a été démarrée à l'issue d'échanges constructifs avec la FDA.

