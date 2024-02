DBV Technologies, plus forte baisse du marché SRD à la clôture du lundi 19 février 2024

(AOF) - DBV Technologies (-16,52% à 1,40 euro)

Le spécialiste des solutions de diagnostic et de traitement des allergies alimentaires a dévissé ce lundi dans le sillage de l'approbation par la FDA américaine du médicament Xolair de Roche, qui cible cette pathologie. "DBV qui était l'acteur le mieux positionné dans ce domaine se fait doubler" affirme Invest Securities, qui pointe "la nécessité de relancer une nouvelle étude de Ph III internationale pour satisfaire aux recommandations de la FDA et de l'EMA". "Celle-ci ayant démarré début 2022, les résultats ne sont pas attendus avant 2025, ce qui suppose une mise sur le marché au plus tôt en 2026", ajoute l'analyste. La baisse du titre atteint 37,97% depuis le 1er janvier.

