DBV Technologies: perte nette réduite au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 14:25

(CercleFinance.com) - DBV Technologies fait état d'une perte nette de 23 millions de dollars sur le deuxième trimestre 2022, contre une perte de 30,7 millions un an auparavant, amélioration aidée par une réduction de 14% de ses charges opérationnelles à 25,4 millions.



La société de biotechnologies revendique une trésorerie et des équivalents de trésorerie à 248 millions de dollars à fin juin, contre 74,1 millions au 31 mars 2022, à la suite des financements par le programme ATM et par placement privé.



DBV ajoute avoir réduit de plus 40% sa consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles entre les premiers semestres 2021 et 2022, et qu'une cour du New Jersey a accédé à sa requête visant à rejeter une plainte amendée de la class action.