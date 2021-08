Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : perte nette réduite au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - DBV Technologies affiche une perte nette de 30,7 millions de dollars sur le deuxième trimestre 2021, contre une perte de 48,2 millions un an auparavant, pour des produits opérationnels de -1,5 million, contre +3,6 millions sur le deuxième trimestre 2020. Cette réduction des pertes reflète une forte diminution des charges opérationnelles, principalement attribuable aux mesures de discipline budgétaire prises, ainsi qu'à la réduction des effectifs dans le cadre de son plan de restructuration. La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 juin s'élevaient à 125,5 millions de dollars, contre 152,5 millions au 31 mars. DBV s'attend à ce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie actuels financent ses activités jusqu'au second semestre 2022.

