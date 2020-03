Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : perte nette en retrait en 2019 Cercle Finance • 05/03/2020 à 07:53









(CercleFinance.com) - DBV Technologies publie une perte nette de l'exercice 2019 de 153,6 millions d'euros, contre une perte de 166,1 millions l'année précédente, avec notamment des diminutions de 5,3% des dépenses de R&D et de 41,3% des frais commerciaux. Les produits opérationnels -principalement générés par le Crédit Impôt Recherche et par les produits reconnus dans le cadre de son accord de collaboration avec Nestlé Health Science- ont baissé de 9,7% à 13,1 millions d'euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2019 s'élevaient à 172 millions d'euros. Proforma, la situation nette de trésorerie s'établissait à 308.4 millions, incluant les fonds issus de l'augmentation de capital du premier trimestre 2020.

