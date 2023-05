Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies: perte nette creusée au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 13:12









(CercleFinance.com) - DBV Technologies publie pour le premier trimestre 2023 une perte nette creusée de 23% à 20,5 millions de dollars, pour des produits opérationnels en retrait de 12% à 2,2 millions et des charges opérationnelles accrues de 21% à 23,3 millions.



Cette augmentation des charges s'explique principalement par les dépenses de recherche et développement, en augmentation de 31%, pour soutenir l'initiation de l'étude VITESSE évaluant son Viaskin Peanut chez les enfants allergiques à l'arachide.



La société biopharmaceutique affiche une trésorerie et des équivalents de trésorerie à 192,3 millions de dollars au 31 mars 2023, contre 209,2 millions à fin 2022, soit une diminution nette de 16,9 millions sur trois mois.





