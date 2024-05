Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DBV Technologies: perte nette creusée au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - DBV Technologies publie pour les trois premiers mois de 2024 une perte nette de 27,3 millions de dollars, contre 20,6 millions au 31 mars 2023, ses charges opérationnelles ayant augmenté avec les dépenses de R&D liées à l'essai clinique de phase III VITESSE.



La société biopharmaceutique, spécialisée dans les allergies alimentaires, ajoute que ses produits opérationnels ont diminué à 1,4 million de dollars, contre 2,2 millions à fin mars 2023, du fait de la résiliation du contrat avec Nestlé Health Science en octobre 2023.



La trésorerie et les équivalents de trésorerie se sont établis à 101,5 millions de dollars à fin mars 2024, en diminution nette de 39,9 millions sur trois mois due essentiellement aux activités opérationnelles, avec notamment le recrutement des patients de l'essai VITESSE.





