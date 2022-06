DBV Technologies participera au prochain congrès EAACI 2022 à Prague

(AOF) - DBV Technologies participera à la prochaine réunion scientifique annuelle hybride, en personne et virtuelle, de l'Académie Européenne d'Allergologie et d'Immunologie Clinique (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI), qui se tiendra du 1er au 3 juillet 2022 à Prague, en République tchèque. Deux présentations scientifiques ont été acceptées, dont un poster non-clinique et une présentation orale. DBV Technologies organisera également un symposium et tiendra un stand dans le hall d'exposition du congrès.

Les données qui seront présentées porteront sur les coûts directs et indirects de l'allergie à l'arachide dans les foyers où vivent des enfants allergiques à l'arachide âgés de 4 à 11 ans en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

De plus, DBV Technologies présentera une approche innovante pour prédire les résultats d'un test de provocation orale à l'arachide en utilisant un nouveau test d'activation des basophiles (BAT) et des paramètres sériques comme biomarqueur potentiel des résultats de la provocation orale.

Ces données peuvent contribuer à éclairer le diagnostic de l'allergie alimentaire, et potentiellement introduire une nouvelle approche pour prédire les résultats des tests de provocation par voie orale pour les patients participant à des essais cliniques d'immunothérapie.

“Les données que nous présentons à l'EAACI cette année mettent en évidence la charge considérable que les familles et les patients souffrant d'allergies alimentaires supportent au quotidien “, a déclaré le Dr Pharis Mohideen, Directeur Médical de DBV Technologies.

“Il existe un besoin médical urgent et non satisfait d'options de traitement des allergies alimentaires, et les innovations dans ce domaine, comme les biomarqueurs prédictifs dans les essais cliniques, pourraient un jour améliorer la qualité de vie de cette population. Je me réjouis de savoir que nous allons nous engager dans des discussions approfondies sur ces sujets. “

Par ailleurs, DBV Technologies organise un symposium intitulé "Food Allergies in Europe : Accumulating Evidence" qui discutera du poids de l'allergie à l'arachide et du potentiel de la technologie Viaskin.

Les sujets du symposium exploreront la viabilité de l'utilisation de Viaskin pour traiter un éventail de conditions allergiques, y compris le lait, la noix de cajou et l'arachide.

