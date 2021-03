Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : nouvelle présidente du comité d'audit Cercle Finance • 29/03/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce la nomination de Viviane Monges, administratrice et membre du comité d'audit depuis mai 2019, en tant que présidente du comité d'audit à compter du 23 mars en remplacement de Claire Giraut qui occupait ce poste depuis décembre 2016. Viviane Monges siège aussi aux conseils de Novo Holdings, UCB, Idorsia Pharmaceuticals et Voluntis. Plus tôt dans sa carrière, elle a occupé des postes de direction financière chez Wyeth Pharmaceuticals, Novartis OTC, Galderma et Nestlé. Le conseil est aussi en train de finaliser la nomination provisoire d'un nouvel administrateur indépendant pour combler le poste actuellement vacant et rejoindre le comité d'audit, nomination qui sera proposée lors de l'assemblée générale du 19 mai.

