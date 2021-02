Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : nouvelle directrice juridique Cercle Finance • 22/02/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce la nomination de Michele F Robertson au poste de directrice juridique, à compter de ce jour. En sa qualité d'avocate expérimentée, elle rapportera directement à Daniel Tassé, directeur général, et sera membre du comité exécutif. Responsable des affaires juridiques, de la conformité et de la propriété intellectuelle, elle conseillera l'équipe de direction sur les aspects juridiques et réglementaires afin de soutenir la poursuite des principaux objectifs de DBV Technologies. Ayant plus de 15 années d'expérience dans le juridique et le développement stratégique des entreprises dans les sciences de la vie et l'industrie pharmaceutique, elle a récemment fait partie de l'équipe de direction de Mallinckrodt Pharmaceuticals.

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris -2.77%