DBV Technologies : nouveau statut comptable aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce un changement dans le statut de reporting aux États-Unis, la société biopharmaceutique étant désormais considérée comme un émetteur national américain plutôt que comme un émetteur privé étranger aux États-Unis. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, la société est soumise à la réglementation de la SEC américaine, ainsi qu'aux autres réglementations applicables aux émetteurs nationaux américains, en plus des réglementations françaises et européennes. En vertu des règles de la SEC, DBV préparera ses états financiers consolidés conformément aux principes comptables américains (GAAP), tout en continuant aussi à les préparer conformément aux International Financial Reporting Standards (IFRS).

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris -4.22%