Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : nouveau directeur financier nommé Cercle Finance • 03/01/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce la nomination de Ramzi Benamar au poste de directeur financier à compter du 6 janvier, succédant à Sébastien Robitaille. Il siègera au comité exécutif et rapportera à Daniel Tassé, directeur général de la société biopharmaceutique. Possédant plus de vingt ans d'expérience dans la finance et les opérations commerciales du secteur, Ramzi Benamar a récemment occupé le poste de vice-président et directeur de la planification et de l'analyse financières chez Spark Therapeutics.

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris +1.02%