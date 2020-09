Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV Technologies : nouveau directeur financier début octobre Cercle Finance • 09/09/2020 à 09:07









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce que Ramzi Benamar, directeur financier, et Kevin Trapp, directeur commercial, quitteront la société biopharmaceutique à compter du 2 octobre, et que Sébastien Robitaille deviendra alors directeur financier. Ce dernier a rejoint DBV en 2015 en tant que senior VP, contrôleur financier et directeur des systèmes d'information, puis a été nommé directeur de la transformation et directeur financier adjoint en 2017, avant d'être promu chief of staff du directeur général en 2019.

