DBV Technologies : lancement d'une offre globale d'actions

(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce son intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une offre globale d'actions ordinaires nouvelles, pouvant prendre la forme d'American Depositary Shares (ADS), d'un montant total de 125 millions de dollars. La société biopharmaceutique a en outre consenti une option de surallocation permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des actions ordinaires supplémentaires, prenant la forme d'ADS, dans la limite de 15% du nombre total d'actions émises. Le nombre final d'actions ordinaires offertes et leur prix de souscription seront décidés par le directeur général. L'offre globale commencera immédiatement et DBV prévoit d'annoncer le résultat de l'offre globale aussitôt que possible.

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris -8.54%