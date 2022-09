DBV Technologies lance son étude de phase 3 sur Viaskin Peanut pour les enfants de 4 à 7 ans

(AOF) - DBV Technologies lance son étude de phase 3 portant sur l'immunothérapie à l'arachide de son patch Viaskin Peanut modifié visant à évaluer sa sécurité d'emploi, sa simplicité et son efficacité chez des enfants âgés de à 4 à 7 ans présentant une allergie à l'arachide. L'étude a été lancée à l'issue d'échanges constructifs avec la FDA.

Au cours des derniers mois, DBV et la FDA se sont engagés dans des discussions encore en cours sur la plateforme d'immunothérapie épicutanée (EPIT) en tant que produit combiné d'immunothérapie innovante, ainsi que sur la conception de l'étude.

Ces interactions ont permis d'avancer sur un alignement autour de l'idée que l'étude évaluera l'efficacité et la sécurité d'emploi du patch Viaskin Peanut modifié en tant qu'immunothérapie contre l'allergène de l'arachide, ce qui pourrait potentiellement soutenir une future demande d'autorisation de mise sur le marché de produit biologique (Biologics License Application, BLA).

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.